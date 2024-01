A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa prendeu que 46 indivíduos no ano passado, ou porque eram procurados pela Justiça ou em flagrante. Foram realizadas mais de 20,5 mil rondas, durante as quais foram feitas 2,3 mil abordagens. Do total de atendimento da Guarda, 186 foram denúncias de perturbação do sossego. Houve 2,4 mil Autos de Infração de Trânsito.

A corporação ainda retirou do “mercado” 339 porções de drogas, apreendeu uma arma irregular e recuperou 22 veículos. É o que consta no relatório de atividades da corporação em 2023, apresentado recentemente ao prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) pelo secretário de Segurança de Nova Odessa, coronel Carlos Fanti, e pelo comandante Luciel de Oliveira.

Desde 2021, a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa passou por uma verdadeira transformação – para melhor. O passo mais importante foi a criação da própria Secretaria Municipal de Segurança Pública, responsável pela GCM, pela Defesa Civil e pela Fiscalização de Trânsito na cidade, e ocupada pelo experiente coronel (e ex-comandante da PM na região) Carlos Fanti.

O prefeito também destaca a contratação, em 2023, de 10 integrantes para a GCM – que saltou de 44 para 54 homens e mulheres no seu efetivo. Na ocasião, o próprio coronel Fanti – primeiro secretário de Segurança da história da cidade – confirmou que “a contratação por concurso de 10 novos integrantes para a GCM é o maior reforço da equipe feito de uma só vez na história da corporação novaodessense”.

“É um momento muito importante para a nossa Guarda, que passa a contar com mais membros. Adquirimos novos armamentos, fardamento, incluindo o colete nível 3A, aumentamos o adicional de periculosidade de 30% para 52% e estamos construindo a sede própria da GCM, com quase 800 metros quadrados em um investimento de R$ 2,5 milhões, além de outras benfeitorias”, declarou recentemente o prefeito Leitinho, na formatura dos novos guardas.

A gestão municipal ainda viabilizou seis novas viaturas para a Guarda, adquiriu 44 pistolas 9mm, duas carabinas .40, uma espingarda calibre 12, 30 mil munições, 30 coletes da mais recente especificação, 175 peças do uniforme padrão Força Nacional de Segurança e duas pistolas eletro incapacitantes – também conhecidas como “armas de choque” ou “sparks”.

Também ano passado, foi instalado em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino um inédito e moderno sistema de videomonitoramento interligado à central da GCM (Guarda Civil Municipal) 24h por dia, que funciona junto com o aplicativo “Botão do Pânico” à disposição dos diretores e professores da Rede.

CIDADE SEGURA

O resultado desse investimento maciço em Segurança Pública nos últimos três anos por parte da Prefeitura já aparece. Nesta semana, o novo IECV (Índice de Exposição aos Crimes Violentos) divulgado pelo Instituto Sou da Paz, que ganhou grande repercussão na grande imprensa, comprova que Nova Odessa é a terceira cidade mais segura do Estado de São Paulo, dentre todos os municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes.

Além disso, o “Paraíso do Verde” é uma das três únicas cidades paulistas com IECVs 2022 menores que 4,00 – ao lado de Capivari e Pirassununga. Nova Odessa alcançou um índice de apenas 2,95. O estudo leva em conta as estatísticas oficiais e dados sobre a ocorrência de crimes registrados pelas polícias, relativos a mais de 40 itens – de homicídios, roubos, furto até prisões e apreensões de drogas e armas.