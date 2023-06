Geração Z tem contas online inativas

A Veritas Technologies, líder em gerenciamento seguro de dados em multinuvem, divulgou hoje uma nova pesquisa que constatou que três quintos (60%) dos consumidores da Geração Z têm contas online que não usam mais. Em comparação, menos de um quarto (23%) dos consumidores com mais de 65 anos têm contas online não utilizadas.

O estudo, denominado de “Na nuvem, fora da mente”, também revelou uma lacuna de percepção entre a Geração Z que pode estar relacionada a um número maior de contas online não utilizadas: mais da metade (51%) não reconhece o impacto ambiental das versões digitais de seus extratos bancários e de outros documentos relacionados à conta armazenados online. No entanto, quase metade (44%) também disse que é errado que as empresas desperdicem energia e causem poluição armazenando informações desnecessárias online.

Gustavo Leite, vice-presidente para a América Latina da Veritas Technologies, aponta que: “Hoje, temos contas online para quase tudo, e cada uma dessas contas gera dados baseados em nuvem. No entanto, milhões dessas contas provavelmente não são utilizadas, principalmente entre a Geração Z. Os dados considerados inúteis associados a essas contas ficam parados em data centers, que são movidos principalmente a combustíveis fósseis e operam 24 horas por dia. Para se ter uma ideia, os datacenters respondem por 2% de todas as emissões globais de carbono – quase o mesmo que todo o setor aéreo. A Geração Z é indiscutivelmente a geração mais ambientalmente consciente que já existiu mas, consciente ou não, eles também estão liderando, entre os consumidores, a criação do maior número de emissões de carbono a partir de dados desnecessários.”

A pesquisa, que entrevistou 13 mil consumidores em todo o mundo, incluindo 1 mil no Brasil, também revelou as seguintes tendências relacionadas aos adultos da Geração Z:

· Quatro quintos (80%) têm contas de entretenimento e compras que não usam mais.

· Quase três quartos (71%) têm uma conta bancária online que não usam mais.

· Mais de três quintos (61%) têm uma conta de seguro que não usam mais.

· Quase três quartos (71%) têm uma conta de provedor de serviços de Internet que não usam mais.

· Três quintos (60%) têm contas de serviços públicos que não usam mais.

“A pesquisa mostra que quase um terço (31%) dos consumidores da GeraçãoZ nunca tentou fechar suas contas não utilizadas. O motivo mais comum é que isso não importa para eles pessoalmente (33%). Outro quase quarto (23%) disse que é porque simplesmente não tem tempo.”

Gustavo Leite acrescenta: “Os dados não utilizados têm um impacto negativo desnecessário no meio ambiente. Eliminar o desperdício de dados ajuda a reduzir as emissões e proteger nosso planeta, mas parece que muitos consumidores não sabem disso. As empresas precisam ser mais transparentes sobre suas emissões relacionadas a dados e o que estão fazendo para ajudar a reduzi-las por meio de melhores práticas de gerenciamento de dados. Todos os consumidores, mas especialmente os das gerações mais jovens, precisam ser capacitados para tomar boas decisões sobre suas vidas online e pegadas digitais – ou esse problema corre o risco de se transformar em um pesadelo de sustentabilidade”.

Metodologia

A pesquisa, realizada pela 3Gem em nome da Veritas, entrevistou 13 mil consumidores de todas as idades de 18 anos ou mais na Austrália, Brasil, China, França, Alemanha, Japão, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos entre 1º e 16 de fevereiro, de 2023. Para os fins desta pesquisa, a GeraçãoZ refere-se àqueles com idade entre 18 e 24 anos.

Sobre Veritas

A Veritas Technologies é líder em gerenciamento de dados multinuvem. Mais de 80.000 clientes, incluindo 95% das empresas da Fortune 100, confiam na Veritas para ajudar a garantir a proteção, capacidade de recuperação e conformidade de seus dados. A Veritas tem uma reputação de confiabilidade em escala, o que oferece a resiliência de que seus clientes precisam contra as interrupções ameaçadas por ataques cibernéticos, como ransomware. Nenhum outro fornecedor é capaz de igualar a capacidade de execução da Veritas, com suporte para mais de 800 fontes de dados, mais de 100 sistemas operacionais, mais de 1.400 destinos de armazenamento e mais de 60 nuvens por meio de uma abordagem única e unificada. Com tecnologia de escala de nuvem, a Veritas está entregando hoje sua estratégia de gerenciamento autônomo de dados, que reduz a sobrecarga operacional e, ao mesmo tempo, oferece maior valor. Saiba mais em veritas.com. Siga-nos no Twitter em @veritastechllc.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento