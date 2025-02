Nos últimos anos, o universo da beleza passou por uma era de exageros. Alongamentos super volumosos e cílios dramáticos dominaram as redes sociais e transformaram o rosto de muitas mulheres. Porém, uma nova tendência surge para equilibrar essa balança: o Ghost Lash.

Thais Giradelli, empresária renomada no setor de beleza, explica o conceito por trás dessa novidade:

“Ghost lash é uma ressaca dos exageros.”

Essa abordagem aposta na sutileza e no refinamento, valorizando a beleza natural dos cílios com técnicas que destacam o olhar sem pesar. O foco é a sofisticação e o frescor, trazendo resultados que parecem quase invisíveis – mas fazem toda a diferença.

Para quem deseja abraçar o conceito do Ghost Lash, existem alguns procedimentos incríveis que potencializam a beleza natural dos cílios:

1. Lash Lifting de Projeção

Ideal para quem deseja alongar os cílios com um aspecto elegante e discreto. A técnica proporciona uma curvatura sutil que dá a impressão de cílios mais longos e definidos.

2. Lash Lifting de Curvatura

Perfeito para quem busca cílios mais curvados e impactantes de maneira natural. Esse lifting é focado em abrir o olhar, garantindo leveza e charme.

3. Lash Lifting para Cílios Inferiores

Um procedimento inovador que destaca os cílios inferiores, muitas vezes negligenciados, garantindo equilíbrio e simetria ao olhar.

4. Tintura de Cílios

Quer mais destaque sem precisar de maquiagem? A tintura de cílios intensifica a cor natural dos fios, dispensando o uso diário de máscaras para cílios.

O Ghost Lash é uma resposta à necessidade de desacelerar e valorizar a essência. Com ele, menos é mais. Adote essa tendência e descubra como é possível brilhar de maneira natural e sofisticada.

5.Cílios fio a fio

O retorno da tendência clássica vem com tudo! Um fio por um fio, do tamanho do seu natural, para dar vida ao olhar.

O mercado brasileiro de beleza tem se destacado globalmente, especialmente no nicho de extensões de cílios. O número aproximado de profissionais do setor no Brasil é de 130 mil lash designers ou estilista de cílios, a crescente demanda por serviços de extensão de cílios reflete a expansão desse mercado. De acordo com a Euromonitor International, o Brasil possui o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão.

Em termos de faturamento, o mercado global de produtos para extensão de cílios foi avaliado em US$ 1,14 bilhão em 2023, com projeção de alcançar US$ 1,79 bilhão até 2032, apresentando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,2%,Embora não haja dados específicos sobre o faturamento brasileiro, a posição de destaque do país no setor de beleza indica uma participação significativa nesse mercado em expansão.

No que diz respeito à remuneração, uma extensionista de cílios no Brasil tem uma média salarial de aproximadamente R$ 3.284 por mês podendo chegar a R$20.000 mil reais somente em atendimentos.

O crescimento e a profissionalização do mercado brasileiro de extensões de cílios têm atraído a atenção internacional. Principalmente da China.

Um exemplo notável é a empresária Thaís Giraldelli, que atua como consultora para a maior indústria chinesa produtora de extensão de cílios, sendo a primeira brasileira a ser contratada por uma fábrica desse setor. Sua expertise tem contribuído para o desenvolvimento e expansão do mercado global de cílios, desenvolvimento e profissionalização do setor colocando o Brasil em uma posição de destaque no cenário mundial.

Em resumo, o nicho de extensões de cílios no Brasil não apenas impulsiona a economia local, mas também reforça a influência e relevância do país no setor de beleza em escala global.