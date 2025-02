O Bloco do Croco tem o prazer de anunciar que as atrações do carnaval deste ano serão o renomado Maikão e o talentoso DJ Viny Blanco. Através da curadoria musical do bloco, foi possível atender ao anseio de trazer o show de Maikão para Americana, destacando a valorização e a importância da música brasileira, em sincronia com os estudos musicais de Vinícus Blanco, o DJ residente do bloco.

“Maikão é um representante da nossa cultura popular na região. Além do belo trabalho como artista e grande ativista da cultura em Piracicaba, ele possui muitas referências musicais, especialmente a afro-brasileira. Estamos felizes como bloco de poder contribuir com o carnaval de Americana, trazendo um pouco da boa música brasileira. Tenho certeza de que o show será especial pela imersão musical do DJ Viny Blanco com a apresentação do Maikão,” afirma Pepe Ferreira, um dos organizadores.



Além do show, o Bloco do Croco promete outras novidades para o carnaval de Americana, incluindo dois eventos gratuitos em parceria com um tradicional bar da cidade e uma cervejaria. “Temos uma programação organizada com muito carinho e responsabilidade. Vamos proporcionar a todos, famílias e foliões, uma experiência única. Além de muita música e diversão, teremos abadás e canecas exclusivas para quem quiser estar junto com a gente,” completa Anderson Kbça.

O show ocorrerá no dia 2 de maio, a partir das 16h20, no Vibes Coffee Shop, localizado na Rua Dom Barreto, 811, no bairro Paraíso. Os ingressos antecipados estão disponíveis por R$ 15,00 no site www.sympla.com.br.

