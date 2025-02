Brasileiro se prepara pra reduzir conta de luz

No ano passado, 80% brasileiros entrevistados sentiram o impacto financeiro no valor final da conta de luz. A constatação é do novo estudo da Bulbe, plataforma de energia solar por assinatura, e parece refletir o recente cenário de inflação do setor, impulsionado por fatores como as mudanças climáticas — que provocaram secas prolongadas e previsões de chuva abaixo da média, encarecendo a geração de energia.

Isso levou ao retorno da bandeira vermelha nível 2 após três anos, atingindo diretamente o bolso dos consumidores.

A pesquisa da plataforma, realizada com 500 entrevistados de todas as regiões do país, teve como objetivo entender a relação dos consumidores com os serviços essenciais nos últimos doze meses, bem como as perspectivas da população para este ano. Os resultados apontam que, apesar de um 2024 financeiramente apertado, a previsão para 2025 ainda não é de alívio: cerca de 50% dos entrevistados acreditam que o novo ano representará um aumento significativo nos custos desses serviços — em especial as faturas de energia.

Diante dessa realidade, muitos consumidores estão de olho em novas alternativas para aliviar o orçamento de janeiro a dezembro. De acordo com o levantamento, por exemplo, 60% dos respondentes já têm planejado reduzir os custos nas faturas de luz que vêm por aí, entre estratégias como a compra de eletrodomésticos mais eficientes (25%), a adesão à energia solar (22%) e, ainda, o uso de aplicativos de controle de consumo (11%) em 2025.

Como os brasileiros pagaram as contas em 2024? Para além da conta de luz, de forma geral, 64% dos ouvidos acreditam que os serviços essenciais tiveram um impacto muito maior do que o esperado no ano passado. O principal vilão das finanças domésticas foi a alimentação, de acordo com 70% dos entrevistados. Outros gastos também tiveram um grande efeito no orçamento dos brasileiros, como a energia elétrica (45%), aluguel ou financiamento da moradia (39%) e planos de saúde e medicamentos (34%). Nesse contexto, para conseguir quitar todas as despesas, alguns planos precisaram ser colocados em prática. A alternativa mais recorrente para pagar as contas foi, segundo 50% dos respondentes, o corte de gastos em outras áreas, como o lazer. Trabalhar mais, seja por meio de horas extras ou a obtenção de outro emprego, também se tornou outra opção para 34% dos entrevistados no último ano. Em seguida, vieram o uso da poupança (30%) e o parcelamento de contas (28%).

Solução Verde Embora a previsão para 2025 seja preocupante para o bolso, 6 em cada 10 consumidores já pretendem investir em soluções e estratégias para diminuir os gastos em casa. No caso de alguns serviços essenciais, 41% acredita que contar com descontos nas faturas pessoais ajudaria a controlar melhor o próprio dinheiro — bem como o acesso a ferramentas de gestão financeira (14%) e orientação sobre finanças pessoais (13%). Leia + notícias de Economia, emprego e mercado Já o investimento em energias renováveis tem sido uma das grandes apostas entre quem pretende, ao longo do ano, reduzir os gastos pessoais com a conta de luz. Cerca de 87% dos brasileiros ouvidos, por exemplo, estariam dispostos a aderir a um plano de assinatura de energia solar, modalidade que permite aos consumidores descontos diretamente na fatura de energia, sem investimentos. Sobre o interesse, segundo os respondentes, existem seis fatores a se levar em consideração para aderir ao plano por assinatura. A garantia de redução imediata nos custos foi a principal demanda dos consumidores (87%), diante dos altos preços pagos pelos em energia elétrica em 2024. Outros fatores relevantes incluem a ausência de taxas iniciais para adesão e a confiança na empresa fornecedora.

Vale lembrar que já faz um tempo que as soluções sustentáveis estão sendo vistas como alternativas viáveis dentro do planejamento financeiro pelas famílias brasileiras, diante do cenário econômico atual, segundo o Diretor de Operações da Bulbe, André Mendonça. “2024 trouxe desafios significativos para os brasileiros, com aumentos expressivos no custo de serviços essenciais, como a energia elétrica. A volta da bandeira vermelha trouxe uma sensação de vulnerabilidade e imprevisibilidade para o orçamento, algo que não se via há três anos. Isso fez os consumidores repensarem o consumo doméstico e priorizarem estratégias que garantam maior controle financeiro”, explica. “Dentre algumas opções, a energia solar é uma das alternativas economicamente viável e ambientalmente responsável. Como fonte de energia que mais cresceu no Brasil em 2024, de acordo com a Aneel, ela não apenas atende às expectativas dos consumidores cada vez mais conscientes, mas é uma solução para as necessidades financeiras a curto prazo, pois a adesão é gratuita e o desconto também”, finaliza Mendonça. Sobre a Bulbe Com sede em Belo Horizonte, MG, a Bulbe atua na distribuição de energia solar via usinas próprias desde 2017. Atualmente, a empresa conecta milhares de consumidores à energia sustentável e mais econômica por meio de um processo totalmente digital, que reafirma o forte compromisso com a clareza, imparcialidade e acessibilidade das informações oferecidas. Com mais de R$300 milhões já investidos em projetos solares, a Bulbe projeta alcançar a marca de R$1 bilhão em investimentos, ampliando sua presença em diversos estados brasileiros. Somente em 2024, seus assinantes economizaram, juntos, mais de R$18 milhões ao optarem pela alternativa limpa e sustentável da Bulbe.

