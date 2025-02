Giovanna Engelbert comenta:“Trabalhar com a Ariana tem sido um sonho. Sua energia artística inspirou profundamente nossa jornada criativa, resultando em uma coleção que celebra o glamour contemporâneo através da elegância clássica e um toque de modernidade. Nosso ponto de partida foi a música, que naturalmente evoluiu para os temas de chaves de violino e corações, enriquecidos com detalhes clássicos de pérolas. Minha visão foi unir o legado de artesanato da Swarovski com o espírito vibrante de Ariana, criando uma coleção que ressoe com amantes da música e da elegância em todo o mundo. Esta coleção é um testemunho do poder da sinergia criativa entre estilo icônico e elegância atemporal, princípios que valorizo profundamente como diretora criativa.“ Ariana Grande comenta: “Estou muito animada por continuar minha jornada criativa com a Swarovski, trazendo meu amor pela música e auto expressão para esta brilhante coleção de joias, co-desenhada com Giovanna. Mal posso esperar para que todos descubram seu brilho único e aproveitem essas peças lindas tanto quanto eu.“ Na campanha que acompanha o lançamento, fotografada em preto e branco pelos lendários fotógrafos de moda Mert e Marcus, Ariana irradia puro poder de estrela, evocando o glamour fascinante da velha Hollywood. A coleção Capsule Ariana Grande x Swarovski é lançada hoje com uma série de pop-ups imersivos em locais de luxo ao redor do mundo, incluindo Harrods em Londres, Galeries Lafayette em Paris e Mall of the Emirates em Dubai, além de ativações exclusivas em cidades como Nova York, Tóquio e Milão. A coleção cápsula Ariana Grande x Swarovski estará disponível a partir de 28 de janeiro em lojas selecionadas e no site da Swarovski para quem se cadastrar para acesso antecipado. O lançamento global ocorrerá nas lojas Swarovski a partir de 30 de janeiro de 2025.