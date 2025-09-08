Gigantão 2025: definidos os classificados para as quartas de final

O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão 2025, promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura, conheceu as últimas equipes classificadas para as quartas de final da divisão principal.

Os jogos pela fase pré-quartas da 1ª divisão foram realizados no sábado (6), e as equipes classificadas foram: São Roque, Faixa Preta, Parná e Cidade Jardim. Os duelos das quartas de final, no próximo sábado (13), serão os seguintes:

Unidos da Mathiensen x São Roque

Liverpool x Faixa Preta

Bruxela x Parná

Parque Gramado x Cidade Jardim

No domingo (7), as partidas foram válidas pela última rodada da fase de grupos da 2ª divisão. As equipes do Novo Sport F.C, América 1, Unidos da Morada e Praia Azul/Unidos da Gruta garantiram a primeira colocação nos seus grupos e as vagas diretas para as quartas de final.

Sporting ZNC, Leão E.C, E.C Novo Mundo, União Família, São Vito, São Paulo Lírios, Unidos da Norte e Benedetto’s disputarão a fase de pré-quartas para tentar avançar na competição.

“Tivemos grandes jogos nessa fase pré–quartas, com grande presença da torcida apoiando seus times. Agora, com as quartas de final chegando, a expectativa só aumenta para saber quem vai seguir firme na briga pelo título”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.

1ª divisão – 06/09 (sábado)

Pré-quartas

Campo do São Vito

São Roque 2 x 0 Paysandu

Faixa Preta 1 x 0 Guanabara

Campo do Guarani

Parná 4 x 0 Guarani

Cidade Jardim 1 x 0 Cantareira

2ª divisão – 07/09 (domingo)

5ª rodada

Novo Sport F.C 2 x 0 Sporting ZNC

E.C Novo Mundo 1 x 1 América 2

Unidos do Guanabara 0 x 4 União Família

Leão E.C 3 x 0 Estrela Azul

São Paulo Lírios 2 x 0 Boa Vista

Predador/Botafogo 1 x 3 Unidos da Morada

Praia Azul/Unidos da Gruta 2 x 0 Benedetto’s

Unidos da Norte 1 x 0 Pé da Maloka/Deportivo Boer

