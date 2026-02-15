Dispositivo instalado pela Prefeitura garante maior transparência e dinâmica às partidas

Atletas das escolinhas esportivas da Prefeitura de Hortolândia e times da cidade que utilizam o ginásio da Estação Cidadania de Esportes do Jd. Amanda, agora contam com placar eletrônico para acompanhar os lances das partidas. O

dispositivo foi instalado pela Prefeitura de Hortolândia nesta semana, com o intuito de proporcionar informações relevantes aos jogadores e torcedores, como: resultado parcial do jogo, número de faltas, nomes das equipes e tempo jogado.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin, o placar eletrônico era uma demanda antiga do setor esportivo da cidade, porque traz mais transparência para a partida. “Esta é uma importante conquista do setor esportivo do nosso município. Desejamos que os atletas desfrutem do benefício”, concluiu Zorzin.

ESCOLINHAS ESPORTIVAS e Ginásios

As atividades do Projeto Escolinhas Esportivas de Hortolândia foram retomadas e estão com vagas abertas. Interessados podem procurar o CIE (Centro de Iniciação Esportiva) que fica localizado na rua João Guimarães Rosa, no Jd. Amanda, e fazer a inscrição em uma das modalidades ofertadas gratuitamente.

As modalidades disponíveis são para Voleibol, Futsal, Karatê, Pilates, Zumba, Basquete, Funcional, Judô e Ginástica podem ser realizadas de segunda a sexta-feira das 8h às 17h no próprio espaço. Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria de Esporte e Lazer, pelo telefone (19) 3965-1400 ramal 7414 ou (19) 999625-5013. Todas as práticas esportivas oferecidas pela Prefeitura de Hortolândia são gratuitas.

