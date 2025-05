Gio Lisboa, um dos maiores nomes da comédia brasileira na atualidade, chega a Americana no próximo sábado (24) para uma sessão única que tem tudo para ser inesquecível! O show acontece às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, e propõe uma experiência imersiva e participativa, vem conquistando plateias por todo o país com sua proposta inovadora e promete noites de muitas risadas e mais.

Com mais de 852 milhões de visualizações no YouTube e 11 milhões de seguidores nas redes sociais, Gio Lisboa se consolida como um dos artistas mais relevantes da nova geração do humor. Em “Fora da Plateia”, o comediante convida o público a ultrapassar a barreira entre palco e plateia, tornando-se parte ativa do espetáculo, que também é registrado em vídeo e compartilhado como conteúdo original em suas plataformas.

A turnê percorre o Brasil, levando um formato que vai além do tradicional stand-up comedy. O espetáculo é construído ao vivo com a plateia, trazendo improvisos, quadros exclusivos e muita interação. Cada apresentação se transforma em um episódio único desta jornada cômica, misturando humor e bastidores em uma linguagem moderna, espontânea e altamente conectada com o público.

Paralelamente aos shows presenciais, Gio também lançou em março no YouTube a série documental “Fora da Plateia”, gravada durante sua turnê internacional na Europa. A produção revela os bastidores da vida em turnê com um olhar mais íntimo, mostrando os desafios, alegrias e imprevistos que marcam sua rotina como artista em trânsito. Os episódios já disponíveis no canal incluem registros de apresentações e bastidores em Milão, França, Bélgica e Suíça, com muitos outros ainda por vir, passando por cidades como Lisboa, Londres, Dublin, Madri e Zurique. A série estreou com grande repercussão, conquistando ainda mais fãs e reforçando o vínculo direto que Gio constrói com seu público.

Essa proposta de aproximar artista e plateia — tanto nos palcos quanto nas telas — reafirma Gio Lisboa como um comediante multifacetado e à frente do seu tempo. O espetáculo “Fora da Plateia” não é apenas um show de humor, mas um convite para o público viver, rir e fazer parte da história.

Para assistir aos episódios da série Fora da Plateia: (https://m.youtube.com/@GioLisboa)

Serviço – Gio Lisboa “Fora da Plateia”

24/05, às 21h – Teatro Municipal Lulu Benencase

Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/14908/gio-lisboa-%7C-fora-da-plateia

