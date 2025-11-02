Golpista do bolo- A Guarda Municipal de Americana (GAMA) deteve na manhã deste sábado (1º) um homem suspeito de envolvimento no chamado “Golpe do Bolo”, após alerta emitido pelo sistema de videomonitoramento Muralha Digital.

Por volta das 10h, o sistema identificou a entrada de duas motocicletas com alerta de clonagem na cidade. Equipes da Romu, composta pelos GCMs Alexandre, Rossi, Vedrani e Santos, iniciaram o acompanhamento dos veículos pela Avenida Nicolau João Abdala.

Durante a ação, uma das motocicletas caiu ao solo, permitindo a abordagem do condutor, identificado como K. M. B, morador de Diadema. Com ele, os guardas localizaram uma bolsa contendo quatro máquinas de cartão e roupas.

O segundo suspeito abandonou a moto em uma área de mata e fugiu, deixando para trás outra bolsa com três máquinas de cartão.

De acordo com informações iniciais, os indivíduos aplicavam o golpe conhecido como “Golpe do Bolo”. Nessa fraude, os golpistas se apresentam nas casas de pessoas que fazem aniversário, afirmando que há uma entrega de bolo surpresa. Para receber o suposto presente, pedem o pagamento de uma taxa simbólica de R$ 6, que deve ser feita por meio de cartão bancário. Durante a transação, realizam operações fraudulentas, causando prejuízos significativos às vítimas — uma delas relatou perda de R$ 30 mil.

As motocicletas foram apreendidas e encaminhadas ao pátio municipal, juntamente com as máquinas de cartão e demais objetos encontrados. O suspeito detido foi ouvido e liberado, pois, no momento da ocorrência, não havia vítimas identificadas no dia dos fatos.

