O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve entregar o parecer que pede a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos próximos dias. Bolsonaro e mais sete réus são acusados de articular um suposto golpe de Estado organizado para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo informou a coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo, a PGR tende a enviar o pedido ao gabinete do relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, até a próxima segunda-feira, 14. Essa é a data-limite do prazo imposto para alegações finais.

O envio acontecerá poucos dias após a imposição de taxas de 50% contra produtos brasileiros, anunciada pelo presidente americano Donald Trump na última quarta-feira, 9. O republicano criticou o julgamento que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que Bolsonaro é alvo de “caça às bruxas”.

Gonet indicou que a crise diplomática e econômica entre os dois países não vai interferir no processo ou na condenação.

Especialistas e advogados esperaram um parecer rigoroso por parte do Procurador-Geral, em uma atitude que pode condenar Bolsonaro a até 30 anos de prisão.

Leia Mais Notícias do Brasil