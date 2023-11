Goodyear abre inscrições para Programa de Estágio 2024

A Goodyear, uma das maiores fabricantes mundiais de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. Para essa edição, cujo processo de seleção é administrado em parceria com a Companhia de Estágios, a Goodyear está com vagas destinadas a estudantes universitários que têm potencial para enriquecer e diversificar o time da empresa.

As oportunidades estão divididas entre São Paulo (SP) e Americana (SP), nas áreas de: Finanças, Jurídico, Manufatura, Marketing e Auditoria. Os candidatos aprovados começarão a atuar em 2024, em uma jornada de 30 horas semanais (seis horas diárias), em contratos de dois anos.

O Programa de Estágio Goodyear 2024 busca atrair e reter talentos com potencial para enriquecer e diversificar o time. Os estagiários desenvolverão suas competências por meio da criação de projetos, participação em treinamentos e exposição a aprendizados. “É muito gratificante para nós formar profissionais para o futuro, por isso apresentamos aos jovens um ambiente de colaboração e trabalho em equipe, proporcionando-os ricas experiências em suas carreiras. Além disso, esse ambiente de aprendizagem permite que os estudantes conectem a prática à teoria e superem seus desafios no dia a dia”, comenta Talita Scardoelli, Diretora de Desenvolvimento Organizacional da Goodyear do Brasil.

Para participar do processo seletivo, os(as) estudantes devem estar cursando o penúltimo ano da graduação em 2024, com previsão de formatura para dezembro de 2025. A inscrição é gratuita e pode ser feita até 30 de novembro pelo site link.

LEIA TAMBÉM: PAT de Americana vem 300 vagas de emprego esta semana

Programa de Estágio Goodyear 2024

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: até dia 30 de novembro

Benefícios:

Para todas as localidades – São Paulo e Americana

Programa de assistência aos associados

Vale-transporte

Convênio para desconto em medicamentos

Acesso a produtos com desconto

Seguro de vida

Plano médico e odontológico

Adicionais de Americana

Estacionamento, vale-transporte, fretado ou reembolso de km

Acesso a restaurante

Adicionais de São Paulo

Vale-refeição

Faça sua Inscrição: Link



Sobre a Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 72 mil colaboradores, presente em mais de 150 países e com 57 fábricas ao redor do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.

Sobre a Companhia de Estágios

A Companhia de Estágios é uma empresa que oferece soluções em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e aprendizes, gestão de contratos e programas de aprendizagem para as maiores organizações do país. Com mais de 1.5 milhão de jovens talentos cadastrados em sua base, a Companhia de Estágios usa inteligência artificial, gamificação e processos no metaverso para proporcionar a melhor experiência aos candidatos das mais de 4 mil vagas que gerencia anualmente. A empresa é responsável pela construção de programas de atração de talentos para mais de 300 clientes, no Brasil e América Latina, entre eles Amazon, Twitter, Scania, Clariant, Klabin e Alcoa. Atualmente, a Companhia de Estágios é a consultoria de recrutamento e seleção melhor avaliada pelos candidatos no Google e Facebook (4,8/5) e pioneira na certificação do GPTW em seu segmento entre as 100 melhores da América Latina. Mais informações no link.