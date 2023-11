TDAH: Entenda como o esporte pode colaborar no controle da hiperatividade

O TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) é causado

por um desequilíbrio de neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina. Fatores que possam ocasionar este desequilíbrio neuroquímico, podem ser hereditários, ou até mesmo por parto prematuro, lesões cerebrais e uso de álcool ou tabagismo na gestação. É caracterizado pela falta de atenção, dificuldade no controle de emoções e na conclusão de tarefas, e hiperatividade contínua, características essenciais na prática de esporte.

Mas como a prática de esportes pode ajudar a controlar a hiperatividade?

Especialista em TDAH e em neuropsicologia pela FMUSP e diagnosticada com o transtorno, Rosângela Batista afirma: “Obter condicionamento físico regular pode melhorar a capacidade de pensamento e melhorar os sintomas do TDAH, o que se sabe é que a prática de exercícios física ajuda a equilibrar a química do cérebro, através da liberação de neurotransmissores, entre eles a dopamina, que é um déficit do TDAH”.

Rosângela ainda comenta: “A maioria dos estudos de adultos com TDAH utiliza protocolos de exercícios aeróbicos. Mas, é ainda mais benéfico incluir uma combinação de treinamento aeróbico e de resistência para maximizar os benefícios gerais à saúde. Para jovens com TDAH, o exercício intencional é menos importante do que a quantidade total de atividade física que realiza todos os dias”.

Isso acontece pois após a liberação de dopamina, há a liberação de prazer e recompensa, garantindo uma melhor performance. Além disso, a realização de esportes traz uma melhora na função cognitiva do corpo humano, ajudando no controle de tempo, na organização de tarefas e na concentração através da liberação de energia retida no corpo essencial para o controle da hiperatividade.

O exercício físico também está diretamente ligado ao meio comportamental, estimulando convívio social, melhoria na ansiedade e na depressão e também no controle da agressividade. Outra área do corpo que é altamente beneficiada com a prática dos exercícios físicos, é o sistema circulatório, aumentando o fluxo de sangue no cérebro, colaborando na habilidade de pensar.

Com tais benefícios, o esporte aparece como uma ótima opção para o controle do TDAH. É recomendado que a prática de exercícios seja feita a partir da avaliação médica, buscando o melhor plano de treinamento de acordo com a necessidade do diagnóstico. Consultas com psicólogo ou psiquiatra também são recomendadas durante a prática.

