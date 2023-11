Vereadores aprovam projeto e Americana poderá ter concessão no esgoto

Os vereadores de Americana aprovaram, em sessão extraordinária na manhã desta terça-feira, o projeto que retira a proibição de uma possível concessão do tratamento de esgoto. A proposta foi aprovada por 15 votos a 5.

O documento aprovado não trata de uma concessão imediata, ele permite que a prefeitura estude a possibilidade e retira a proibição caso uma concessão seja cogitada. Se o município optar pela concessão do esgoto, um outro projeto deverá ser protocolado pela prefeitura e posteriormente discutido e votado pelos vereadores.

Votaram contra a proposta os vereadores Dr Daniel (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL) e Vagner Malheiros (PSDB).

Com o voto contrário, Silvio Dourado, considerado da base do prefeito, poderá perder apoio importante e ter dificuldades para emplacar uma reeleição. Já Leonora do Postinho (PDT), que votou a favor do projeto, poderá sofrer retaliação no partido, uma vez que a legenda é comandada pela ex-vereadora Maria Giovana, que é contra a concessão.

A proposta deve passar por segunda votação no dia 5, com a tendência de aprovação.

