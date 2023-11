Instituição Pernas da Alegria realizou nessa segunda feira no Welcome

Center, uma sessão de fotos com tema Natal , que fará parte do Projeto Calendário de 2024 , um projeto lindo onde cada mês tera fotos das crianças e pessoas com deficiência.

A iniciativa inédita tem como objetivo dar visibilidade às crianças assistidas pela entidade, além de também ser uma forma de apoio às famílias, Além disso, a venda do calendário terá o valor revertido em aquisição de cadeiras de rodas , cestas básicas e itens usados pelas famílias dos PCDS durante o dia a dia. Ainda não há data para início da comercialização do material.

Colabore adquirindo Calendários para sua empresa e faça a inclusão acontecer .

Acompanhe em nossas redes sociais , em breve as vendas .

@pernasdaalegria

@lilicapcd

” Nao existem limites para nossos sonhos, basta acreditar ” ( Lilica Amancio)