Esquadrilha da Fumaça no aniversário de Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste receberá no dia 4 de dezembro a apresentação

da Esquadrilha da Fumaça em comemoração aos 205 anos da cidade. O anúncio foi feito na sexta-feira (17) pelo prefeito Rafael Piovezan durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, programa da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

A apresentação acontecerá às 16 horas, no Polo Industrial, localizado na Avenida 1 (Avenida Marginal), próximo às empresas Denso, TRBR e Greiner Bio-One.

“A presença da Esquadrilha da Fumaça é mais uma homenagem a Santa Bárbara d’Oeste que completa 205 anos no dia 4 de dezembro. Será na área onde estão as empresas Denso, TRBR e a nova planta da Greiner Bio-One. Aquela região tem uma vista privilegiada e convido a todos que se programem para este evento muito especial. Batalhamos bastante para a Esquadrilha vir aqui alegrar mais uma vez nossa cidade, será uma apresentação muito bonita”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Na quinta-feira (16) foi realizada a primeira reunião com representantes da Administração Municipal e da Academia da Força Aérea de Pirassununga para tratar de todos os detalhes técnicos da apresentação.

O espetáculo contará com sete pilotos em sete aeronaves Embraer A-29. Cada posição de voo tem uma função específica, e as manobras são realizadas ora com os sete aviões, ora com quatro, ora com três, ora com dois e ora com um avião, o Isolado. Um oitavo piloto fica em solo realizando a locução, com demonstração de cerca de 35 minutos e 50 acrobacias.

