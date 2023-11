Mais vistos da semana no streaming

Angélica se emociona ao receber homenagem dos filhos no Domingão

O aniversário de 50 anos de Angélica está batendo na porta, e, por isso, Luciano Huck decidiu fazer uma homenagem antecipada para a amada no Domingão do último dia 19 de novembro. Vale lembrar que a apresentadora apaga as velinhas no dia 30 deste mês.

Para deixar tudo mais especial, e emocionante, o apresentador pediu para os filhos Joaquim, de 18 anos de idade; Benício, de 14; e Eva, de 11 gravarem um vídeo compartilhando momentos que tiveram ao lado da mãe.

O resultado foi melhor do que o esperado e Angélica não segurou as lágrimas ao assistir.

