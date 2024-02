A Goodyear, uma das maiores fabricantes mundiais de pneus para aviação, além de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, anuncia parceria com a Esquadrilha da Fumaça (Esquadrão de Demonstração Aérea). A Goodyear equipa há mais de 80 anos os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), incluindo os pneus que equipam os aviões da Esquadrilha, e agora a multinacional amplia mais o seu vínculo com a FAB por meio desta parceria.

Presente como equipamento original na maior parte das aeronaves em funcionamento no país, a Goodyear possui extenso portfólio para aeronaves de pequeno, médio e grande porte. A aeronave Super Tucano, da FAB, por exemplo, é equipada com os modelos Flight Eagle e RIB.

“A Esquadrilha da Fumaça está presente em diversos eventos aéreos, muito conhecidos em território nacional e no exterior. Para nós, o apoio ao EDA terá concentração nas divulgações e materiais publicitários e, com isso, fortaleceremos ainda mais nosso relacionamento com o esquadrão e nossos pilares de excelência no atendimento, qualidade, segurança e tecnologia de nossos produtos”, comenta Fernando Miranda, Gerente de Aviação América Latina da Goodyear.

Conheça os pneus que equipam a aeronave Super Tucano

PN 178K23-5 – Flight Eagle TL

O pneu possui um design e compostos de piso resistentes ao desgaste, além de oferecer grande facilidade de manutenção e resistência a danos nas rodas e aos efeitos climáticos.

PN 650G4EG1 – Pneu do trem de pouso principal

O pneu possui um formato exclusivo e seu design de carcaça resistente funciona em uma ampla gama de condições operacionais, além de um composto que oferece versatilidade para muitos tipos de pista.

História Esquadrilha da Fumaça

Internacionalmente reconhecida, a Esquadrilha da Fumaça é um esquadrão tradicional da Força Aérea Brasileira (FAB). Sua rica história abrange mais de 70 anos, durante os quais realizou mais de 4000 demonstrações tanto no Brasil quanto no exterior. Atualmente sediada na cidade de Pirassununga, na Academia da Força Aérea (AFA), a esquadrilha é formada por 71 militares que carregam a nobre missão de realizar demonstrações aéreas a fim de difundir, em âmbito nacional e internacional, a imagem institucional da Força Aérea Brasileira (FAB).

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 72 mil colaboradores, presente em mais de 150 países e com 57 fábricas ao redor do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.