Sumaré intensifica as ações de combate à dengue em todo o Município. Nesta quinta-feira, dia 22, os serviços de nebulização ocorrem no Parque Bandeirantes, região da Área Cura. As equipes de Controle de Vetores intensificaram o trabalho casa a casa, vistoriando os imóveis e orientando os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e eliminar criadouros. Os serviços acontecem no Parque das Nações e Jardim Amélia.

Nesta quarta-feira, dia 21, a Secretaria de Saúde promoveu para os colaboradores da pasta um treinamento do Plano de Contingência de contenção e atendimento da dengue. O encontro teve como objetivo atualizar os protocolos do fluxo e manejo da doença, além do atendimento correto e preventivo. O prefeito Luiz Dalben acompanhou a capacitação.

No próximo sábado, dia 24, das 8 às 12 horas, acontece o Dia D de Mutirão de Combate ao Aedes, em parceria com a EPTV e cidades da região. Uma unidade de saúde por região estará aberta para intensificação da busca ativa de casa a casa pelos Agentes de Saúde e Endemias.

Além disso, a equipe de Controle da Dengue da Prefeitura de Sumaré também realiza o monitoramente de denúncias recebidas por meio do canal de atendimento 156 e a visita casa a casa para orientação, bloqueio e controle de criadouros.

Esse trabalho de bloqueio é muito importante para interromper a transmissão da dengue. Porém, é ainda mais importante a população cuidar constantemente do quintal e eliminar possíveis criadouros para evitar que novas larvas do mosquito se desenvolvam, retomando todo o ciclo.

“Não podemos descuidar! É muito importante todos adotem as medidas necessárias para evitar a proliferação do Aedes. Somente juntos poderemos vencer essa batalha: cuidando do nosso próprio quintal e também da nossa cidade”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

COMBATE AO MOSQUITO

Para combater o mosquito do Aedes são necessárias algumas ações, como manter a caixa d’água sempre fechada e com tampa adequada, além de remover folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixar a água da chuva acumulada sobre a laje também é fundamental. É necessário lavar semanalmente por dentro, com escova e sabão, os tanques e recipientes utilizados para armazenar água, bem como encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas.

A dica é para que as pessoas troquem a água e lavem os vasos, principalmente por dentro (com escova, água e sabão), pelo menos uma vez por semana. As garrafas precisam ser guardadas sempre de boca para baixo. Tão importante quanto descartar corretamente o lixo, principalmente os pneus inservíveis, é não jogar lixo em terrenos baldio.

Até o momento, Sumaré registrou 565 notificações de casos de dengue. Desse total, 167 casos são positivos e 32 estão sendo investigados.