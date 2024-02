“Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar“. Certamente, a poesia de Airo Garcia Barcellos, “Decida”, se tornou um hino no sertanejo ao ser interpretada originalmente por Milionário & José Rico. A letra, uma verdadeira declaração de amor, inspirou Sâmi Rico a escrever “Bêbado Sem Noção”. ASSISTA

“Uma modesta homenagem para quem foi e sempre será o meu grande ídolo. ‘Bêbado Sem Noção’ fala sobre aquela paixão sem limites, doída, que todos nós já tivemos ou um dia teremos. Que os fãs do sertanejo recebam a faixa com o mesmo amor e carinho com que ela foi feita“, fala Sâmi.

Já nos primeiros acordes, “Bêbado Sem Noção”relembra um trecho do sucesso estrondoso “Decida”. Depois, Sâmi segue a mesma linha passional para contar sobre a dor de uma paixão que chegou ao fim.

“Todo bar que a gente for, eu já fui com ela.

Tudo que é de beber, já bebi com ela.

E quando eu lembro dela, viro o chato ‘Zé Ruela’.

Pensa num ‘bebo’ sem noção, que bate a cinza no chão.

Que não pode ver uma garrafa no meio já vira no bico o litrão

Decida, se quer minha companhia ou não,

Eu mais bebida e saudade é igual confusão“

Bem ao estilo modão, “Bêbado Sem Noção”, assinada por Sâmi Rico, Felipe Bessa, Will Bucci e Lucas Avona, traz uma fusão de modernidade e nostalgia ao resgatar um trecho do clássico de seu pai, Zé Rico, mas com um papo atual. Um dos pontos fortes da canção é a produção musical de Vinícius Leão que remete aos elementos do tradicional mariachi, uma das paixões de Zé Rico.

No filme, Jacques Jr. retrata fielmente a letra de “Bêbado Sem Noção” incluindo personagens para compor a trama. Em um bar, um homem que sofre a dor de um amor interrompido, se vê desesperado ao lembrar da antiga companheira. Entre cenas inusitadas, cômicas e reais, Sâmi assiste tudo do palco onde realiza o show e dá vida ao final inusitado.

“É o meu primeiro clipe! Tudo ainda é muito novo, mas a vontade de cantar é imensa. Em algum momento decidi ouvir as palavras de meu pai que afirmou em uma conversa entre nós e minha avó que eu tinha que fazer a música do meu jeito, com o meu estilo. Meu pai é inigualável e muitos se perguntam se eu seguirei a mesma linha. Minha resposta é sim, a mesma linha de amor imensurável pela música“, encerra Sâmi.

Ouça: https://onerpm.link/bebado-sem-nocao

Assista: https://youtu.be/k0bvwT1et-Q