O governo de São Paulo lançou edital para formação de cadastro reserva de estagiários dos níveis médio, técnico e superior, com bolsas de até R$ 937,59. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil) confirmou que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), até o dia 19 de maio.



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O processo não prevê número imediato de vagas, mas a convocação dos aprovados ocorrerá de forma gradual, conforme a demanda da secretaria ao longo da vigência do edital.

As oportunidades abrangem diferentes áreas de formação. No ensino superior, podem se inscrever estudantes de cursos relacionados às atividades da pasta, como engenharias (ambiental, civil e sanitária), biologia, geografia, gestão ambiental, direito, administração, economia e tecnologia da informação, entre outros. Para o nível técnico, há vagas voltadas a áreas correlatas, enquanto estudantes do ensino médio também podem participar do processo seletivo.



Podem concorrer candidatos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, desde que atendam aos critérios de curso e semestre especificados no edital.

Os valores da bolsa-auxílio variam conforme o nível de escolaridade e a carga horária. Para estudantes do ensino superior, a remuneração é de R$ 937,59 mensais, considerando jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais.

No nível técnico, os valores são de R$ 787,58 para carga de seis horas e R$ 525,05 para quatro horas diárias. Já para alunos do ensino médio, a bolsa é de R$ 475,05, com jornada de quatro horas por dia.

Além da bolsa, os estagiários terão direito a auxílio-transporte de R$ 10,80 por dia efetivamente estagiado. Aqueles que cumprirem jornada de seis horas também recebem auxílio-refeição de R$ 10 por dia.



De acordo com o edital, o estágio será realizado exclusivamente de forma presencial, sem previsão de atividades remotas. A carga horária deverá ser cumprida integralmente, com exceção de situações previstas em lei, como dias de avaliação escolar.

O processo seletivo segue as diretrizes da Lei Federal nº 11.788/2008, que regulamenta o estágio no país, e prevê a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

Inscrições pro estágio

A seleção tem como objetivo atender às demandas administrativas e técnicas da secretaria, que atua em áreas como gestão ambiental, recursos hídricos, infraestrutura e logística no estado.

Os interessados devem consultar o edital completo para verificar os cursos contemplados, requisitos específicos e o cronograma do processo seletivo. As inscrições e demais informações estão disponíveis na plataforma do CIEE.