Sem citar Molina, Gualter e Pastor Miguel vão atrás de verbas

Os vereadores Gualter Amado e Pastor Miguel Pires (ambos do Republicanos) reuniram-se na quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com os deputados estaduais Altair Moraes, Edna Macedo, Gilmaci Santos, Jorge Wilson Xerife do Consumidor, Rui Alves, Sebastião Santos, Tomé Abduch e Vitão do Cachorrão para apresentarem ofícios solicitando emendas parlamentares para investimentos em infraestrutura e saúde na cidade de Americana.

A ação da dupla republicana, em não citar o “chefão” do partido em Americana, o suplente de deputado Ricardo Molina, indica que os dois devem migrar do partido na janela partidária. Recentemente, em uma conversa de bastidor, o NM recebeu a informação de que a chapa de vereadores do partido para 2024 “não teria nenhum dos vereadores eleitos”.

LEIA TAMBÉM: Brochi e Jr. Dias. O teto, 2024 e o pós

Gualter e Pastor Miguel pediram verbas estaduais para a duplicação da Estrada da Balsa, visando a necessidade de garantir mais segurança aos pedestres e aos motoristas, e investimentos na compra de equipamentos, reformas de unidades de saúde, ampliação da oferta de cirurgias e consultas e realização de mutirão de exames.

Para Gualter buscar recursos para o município através dos deputados é uma ferramenta que os vereadores devem usar “Solicitamos em conjunto as emendas para área da saúde, que sempre são necessárias e de infraestrutura especificamente para a duplicação da Estrada da Balsa, demanda recorrente em nosso gabinete. Esperamos em breve obter retorno satisfatório desses pedidos, destacou.

“Os recursos solicitados beneficiarão a nossa cidade, sobretudo a região da Balsa que está em constante expansão. Há anos a duplicação da estrada tem sido reivindicada pelos moradores locais”, evidenciou Pastor Miguel.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP