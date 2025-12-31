O ano de 2025 foi um período em que a Guarda Municipal de Americana (GAMA) fez investimentos em tecnologia, com a utilização de recursos avançados que melhoram a atuação dos patrulheiros no combate à criminalidade. Depois da Muralha Digital, sistema de videomonitoramento que vem auxiliando na investigação e solução de vários delitos, a GAMA adquiriu um drone e está prestes a inserir um cão-robô no trabalho desenvolvido no dia a dia.

O drone DJI Matrice 3TD é um equipamento de última geração, utilizado no Patrulhamento Aéreo para mapeamentos, inspeções e monitoramento de segurança no município. Americana foi a segunda cidade do Brasil e a primeira do Estado de São Paulo a adotar essa tecnologia na área da segurança pública.

O aparelho é equipado com três câmeras – grande-angular, telefoto e termográfica – e consegue operar em um raio de até 10 km de distância, a uma altura máxima de 500 metros, com zoom de até 56 vezes e alta resolução (8K para fotos e 4K para vídeos). Possui, também, sensores ambientais integrados para vento, chuva e temperatura, bem como câmeras internas e externas com visão tipo “olho de peixe”, permitindo vigilância de decolagem e pouso e do ambiente.

“A população quer ter segurança para andar na rua, estar com a família, e não tenho dúvidas de que é isso que está acontecendo em Americana, com grandes investimentos em segurança e tecnologia. Esse equipamento veio para somar ao excelente trabalho desempenhado pela GAMA na proteção dos americanenses”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

O equipamento, projetado para operações não tripuladas e ininterruptas, opera em conjunto com a DJI Dock 2, uma estação compacta que permite o lançamento, pouso e recarga automática do drone, sem necessidade de intervenção humana frequente. A tecnologia permite que o patrulhamento seja feito de forma automatizada, por meio de uma rota pré-definida, com zoom de longo alcance e detecção de calor, possibilitando inspeções e fiscalizações mesmo em locais de baixa visibilidade. As imagens geradas são monitoradas em tempo real pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) e pelos patrulheiros nas viaturas e na base móvel.

Patrulhamento da Guarda

O drone é utilizado no patrulhamento de prédios públicos, em locais de alto fluxo em horários de pico e nos grandes eventos do calendário do município. A doação do equipamento foi intermediada pelo chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, e pelo secretário de Planejamento, Diego Guidolin, junto à empresa Dom Urbanismo.

“Esse investimento faz parte de uma revolução tecnológica pela qual a GAMA vem passando desde o ano de 2021. Sempre buscamos o que há de melhor para a segurança do nosso município, tornando a cidade de Americana uma das pioneiras no uso dessa tecnologia”, ressalta o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

Outra aquisição, ainda em fase de licitação, é um cão-robô, um quadrúpede biônico que imita movimentos de um cão usando IA, sensores e motores avançados para seguir pessoas e mapear ambientes. O equipamento também terá papel essencial no trabalho educacional, aproximando as crianças da tecnologia e mostrando, na prática, como a inovação fortalece a segurança pública. É mais um passo importante rumo a uma cidade mais protegida, moderna e conectada.

Entre as características do cão-robô, estão o design de quatro patas para mobilidade em terrenos complexos, como cães reais; o uso de IA para aprender, seguir pessoas e evitar obstáculos; câmeras e sensores 4D LiDAR para visão 360° e detecção precisa de profundidade; e Wi-Fi, Bluetooth e 4G para controle via app, controle remoto ou voz.

“O cão-robô chega para somar ainda mais ao nosso sistema de segurança, integrando-se à Muralha Digital e ampliando a capacidade de monitoramento em toda a cidade. Com tecnologia avançada, ele será capaz de identificar procurados pela Justiça e veículos envolvidos em crimes, além de apoiar os guardas municipais em locais de difícil acesso, oferecendo uma atuação terrestre precisa, segura e eficiente”, acrescenta o comandante Marco Aurélio.

