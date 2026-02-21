A Guarda Municipal de Americana realizou, na manhã de quinta feira (19), uma importante ação que resultou na apreensão de um veículo com sinais identificadores adulterados e na condução de seis pessoas à Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

A ocorrência teve início às 8h59, após informações repassadas pela Central de Segurança e Inteligência (CSI), por meio do sistema Muralha Digital, que apontava um Fiat/Uno branco, ostentando a placa QXV2B89, como possível veículo clonado.

O automóvel estaria sendo transportado por um caminhão guincho pela Avenida Antônio Centurione Boer.

As equipes da Guarda Municipal localizaram o caminhão nas proximidades do Jardim Brasil e realizaram a abordagem. Durante vistoria preliminar, foi constatado que o número do chassi do Fiat/Uno não correspondia à placa exibida.

A identificação revelou que o chassi pertencia a outro veículo, do município de Limeira/SP, confirmando indícios de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

No decorrer da ocorrência, outras pessoas que estariam envolvidas na negociação e transporte do automóvel também foram abordadas. Durante as diligências, as equipes chegaram a um imóvel no Jardim São Domingos, onde foram localizados diversos produtos sem comprovação imediata de procedência.

Foram apreendidos na ação da Guarda:

•Um Fiat/Uno com sinais identificadores adulterados;

•Um caminhão VW/8.150;

•Um módulo veicular;

•Quatro aparelhos celulares;

•Ferramentas diversas.

A ocorrência contou com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Polícia Científica, que realizou perícia técnica no local.

Os seis homens foram conduzidos à DIG e permaneceram à disposição da Justiça, podendo responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 do Código Penal), receptação e associação criminosa.