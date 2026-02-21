A Guarda Municipal de Americana realizou, na manhã de quinta feira (19), uma importante ação que resultou na apreensão de um veículo com sinais identificadores adulterados e na condução de seis pessoas à Delegacia de Investigações Gerais (DIG).
A ocorrência teve início às 8h59, após informações repassadas pela Central de Segurança e Inteligência (CSI), por meio do sistema Muralha Digital, que apontava um Fiat/Uno branco, ostentando a placa QXV2B89, como possível veículo clonado.
O automóvel estaria sendo transportado por um caminhão guincho pela Avenida Antônio Centurione Boer.
As equipes da Guarda Municipal localizaram o caminhão nas proximidades do Jardim Brasil e realizaram a abordagem. Durante vistoria preliminar, foi constatado que o número do chassi do Fiat/Uno não correspondia à placa exibida.
A identificação revelou que o chassi pertencia a outro veículo, do município de Limeira/SP, confirmando indícios de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
No decorrer da ocorrência, outras pessoas que estariam envolvidas na negociação e transporte do automóvel também foram abordadas. Durante as diligências, as equipes chegaram a um imóvel no Jardim São Domingos, onde foram localizados diversos produtos sem comprovação imediata de procedência.
Foram apreendidos na ação da Guarda:
