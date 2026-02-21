O Rio Branco recebeu o Cantanduva em Americana na volta do Campeonato Paulista da Série A3 e o jogou terminou empatado em 0 a 0.
O torneio não teve rodada no Carnaval e voltou hoje. O Tigre de Americana tem apenas uma vitória no torneio e volta a se aproximar da zona de rebaixamento com o resultado negativo em casa este sábado.
Rio Branco volta a jogar na quarta
O alvinegro de Americana vai a Franca na próxima quarta-feira encarar a Francana às 19h30. Só a vitória interessa ao Tigre, que ainda sonha com a classificação para próxima fase (mata mata).
