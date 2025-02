O Polo GURI de Santa Bárbara d’Oeste se prepara para um novo ciclo. As inscrições para o primeiro semestre de 2025 começarão nesta terça-feira (4), oferecendo cursos gratuitos para crianças e adolescentes, entre 6 e 18 anos, e adultos a partir dos 19 anos, no Centro Cultural Tricânico d’Elboux, no Conjunto Roberto Romano. Não é necessário ter conhecimento prévio musical e nem possuir instrumento próprio.

As vagas disponíveis abrangem diversos cursos. Para crianças de 6 e 7 anos, há a opção de Iniciação Musical I. Já os interessados em aprender violão ou teclado podem se inscrever a partir dos 8 anos de idade. O curso de percussão é oferecido para alunos a partir de 10 anos. Para eles, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, entre 13h30 e 17h20.

A Iniciação para adultos, voltada para canto, ocorre às quintas-feiras, das 13h30 às 14h30. Já as aulas de teclado para adultos acontecem também às quintas-feiras, das 16h30 às 17h20.

As matrículas devem ser feitas presencialmente no polo de ensino, às terças e quintas-feiras, das 9 horas às 11h30 e das 13h30 às 17 horas, no Tricânico, localizado na Rua Padre Arthur Sampaio, 76, no Conjunto Roberto Romano.

As pessoas interessadas devem apresentar cópias do RG ou Certidão de Nascimento do aluno, RG do responsável (caso seja menor de idade), comprovante de matrícula no ensino regular, comprovante de endereço, uma foto 3×4 e comprovante de vacinação contra Covid-19 (caso não tenha sido vacinado, a inscrição será aceita da mesma forma).

Coordenado em Santa Bárbara d’Oeste por Rubiana Salvador, o GURI é gerido pela associação sem fins lucrativos Santa Marcelina Cultura, qualificada como Organização Social de Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo, que promove ensino musical gratuito e inclusivo, impactando milhares de crianças e adolescentes anualmente.

Em caso de dúvidas, o contato do Projeto é o telefone (19) 3454.4644 e atende às terças e quintas-feiras, das 9 horas às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

