Gusttavo Lima apresenta feat com Maiara & Maraisa

– “Oficializar” é a sexta canção do DVD “Paraíso Particular”, álbum dá sequência às comemorações dos 15 anos de carreira profissional do sertanejo –

Já está no ar mais um hit do DVD “Paraíso Particular”. Após emplacar as cinco primeiras faixas liberadas deste novo álbum nas principais playlists de todos os serviços de streaming, o cantor Gusttavo Lima acaba de divulgar a canção “Oficializar”, com participação especial da dupla Maiara & Maraisa. Amigos há quase 20 anos, os três artistas estão juntos pela primeira vez em um projeto audiovisual e prometem mexer com o coração de todos os fãs.

Muito romântica, “Oficializar” é mais uma música composta por Gusttavo Lima, que assina a letra em parceria com Denner Ferrari, Marcos Esteves e Renno Poeta. O refrão bem marcado traz versos que falam que maturidade é saber a hora de dar um basta em um relacionamento: “Só tá faltando oficializar, que acabou / Nesta casa não tem nenhum pingo de amor / Só tá faltando oficializar o fim da gente / Melhor um ‘parou por aqui’ do que tristes pra sempre”. O videoclipe já pode ser assistido no YouTube.

“Maiara & Maraisa fazem parte da minha vida muito além dos palcos. A gente se conhece há bastante tempo, mas, nunca tivemos a oportunidade de gravarmos nada juntos. Quando comecei a planejar este DVD, elas, com certeza, foram um dos primeiros nomes que pensei e estou feliz demais por terem aceitado o convite e estarem comigo nesta canção”, revela Gusttavo Lima.

“Estamos profundamente honradas por esse convite. Fazer um feat com o Gusttavo é a concretização de um sonho, uma realização pessoal e profissional. A música que gravamos juntos é dele e isso pra gente nos conecta ainda mais, porque tem muito a ver com a nossa identidade. Temos uma ligação incrível com ele e esperamos que esse seja apenas o primeiro dos muitos projetos e a primeira das muitas músicas que faremos juntos nas nossas vidas. Obrigada pelo convite e pela sua amizade”, agradecem as gêmeas que são presenças constantes no Buteco – festival idealizado pelo Embaixador.

Vale destacar que o DVD “Paraíso Particular” foi gravado na casa do cantor Gusttavo Lima em Bela Vista de Goiás (GO) no dia 04 de julho e traz um total de 22 faixas inéditas. Além da canção “Oficializar” com Maiara & Maraisa, o artista já disponibilizou outras cinco canções do álbum: “Mala dos Porta Mala” (com Matheus & Kauan), “Oi Vida” (feat Wesley Safadão), “Inesquecível”, “Devolve” e “Compensa”. Apenas no YouTube, os vídeos oficiais já somam mais de 60 milhões de views. Com lançamento pela Sony Music e Balada Music, o projeto conta também com as participações especiais de Ana Castela, Bruno & Denner, Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo, Gustavo Mioto, Hugo & Guilherme, Mari Fernandez, Murilo Huff e Simone Mendes.

