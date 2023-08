Luva de Pedreiro vai ser pai. Do CR7 Jr.

O influencer anunciou a novidade, nesta sexta-feira (25), nos Stories do Instagram. “Cristiano Ronaldo Jr. vem aí”, afirmou, explicando que a gestação está no quinto mês. Ele, cujo nome verdadeiro é Iran Ferreira, não revelou, no entanto, quem é a mãe da criança ou que tipo de relacionamento mantém com ela.

“Eu vou ser pai, meu filho tem 5 meses e eu nunca falei aqui na internet, era para eu falar num momento especial, mas o pessoal estraga a vida das pessoas”, disse ele. “Vou ser pai e Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Me deixa em paz, quero ser feliz”, avisou.

O “me deixa em paz” veio devido à polêmica com a influencer Rebecca Barreto. Ela explicou no Instagram que o motivo pelo qual se afastou de Luva foi porque os dois gravaram uma dança juntos e, logo em seguida, um suposto vídeo íntimo deles foi divulgado. Rebecca provou que não era ela no vídeo e pediu que Luva desmentisse o boato, tendo sido, segundo ela, ignorada.

