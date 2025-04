O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou um ofício na secretaria da Câmara Municipal de Americana com indicação de destinação de recurso através de emenda impositiva do orçamento municipal para investimento em ações no esporte.

Gutão propõe no ofício protocolado a destinação de R$ 46.315,52 para a secretaria de Esportes para construção de quadra de areia na praça da Fraternidade localizada no Jardim da Paz. “A gente sabe como o esporte transforma vidas e fortalece os laços da comunidade. Essa quadra será um espaço de lazer para crianças, jovens e adultos, trazendo mais qualidade de vida para o bairro”, destacou Gutão do Lanche.