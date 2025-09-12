GWM lança no Brasil o Haval H9, SUV inteligente de 7 lugares para grandes aventuras

A GWM anuncia a chegada ao Brasil do Haval H9, um SUV inteligente de 7 lugares projetado para todos os terrenos. Desenvolvido ao longo de 6 milhões de quilômetros de testes em 76 tipos de terrenos ao redor do mundo, o H9 foi colocado à prova em cenários extremos de frio, calor, altitude elevada e alta corrosão, garantindo confiabilidade, durabilidade e desempenho acima da média.

O GWM Haval H9 estreia com um grande diferencial: o pacote mais completo de itens de segurança e conforto da categoria de SUVs de 7 lugares, aliado à garantia de 10 anos mais abrangente do mercado, reforçando a confiança da marca no produto. Com o slogan “um grande carro para grandes aventuras”, as vendas do GWM Haval H9 começam em 12 de setembro, disponíveis no site oficial da marca e em toda a rede de concessionárias, com preço promocional de R$ 309 mil para a versão única Exclusive TD480. A partir do dia 20 de setembro, o preço será de R$ 319 mil.

“A chegada do Haval H9 representa um avanço importante para a GWM e demonstra a confiança da empresa no potencial do mercado nacional. Ampliar o portfólio significa oferecer mais escolhas aos consumidores e, consequentemente, aumentar nossa participação em um setor altamente competitivo. Essa operação ocupa um papel central dentro do plano global da marca e reforça nosso compromisso de longo prazo com o país”, destaca Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Motor e transmissão

O Haval H9 combina desempenho e robustez com motor 2.4L turbo diesel de 184 cv e 480 Nm de torque, associado à transmissão automática de 9 marchas desenvolvida pela própria GWM. Cerca de 50% do torque total de 480 Nm já está disponível a apenas 1.000 rpm e 100% a 1.500 rpm. Essa configuração garante força imediata e trocas rápidas e imperceptíveis, além de um rodar silencioso devido às inúmeras tecnologias aplicadas para entregar o veículo a diesel com menor vibração e ruídos interno e externo da categoria.

O modelo traz tração integral 4×4, bloqueio de diferenciais (dianteiro e traseiro), caixa de redução e sete modos de condução do Sistema Todo-Terreno (ATCS), que permitem enfrentar desde o asfalto até trilhas severas. Recursos exclusivos, como a função “Tank Turn”, que reduz o raio de giro em até 1,5 metro, e a visão panorâmica 540° com chassi transparente, tornam o SUV ainda mais versátil.

Sua capacidade off-road é reforçada por ângulo de ataque de 31°, saída de 25°, altura livre do solo de 224 mm e habilidade de vencer rampas de até 57% (29,7°) e a maior capacidade de imersão da categoria, de até 800 mm.

Para vencer os obstáculos mais difíceis com segurança e conforto, o Haval H9 é equipado com uma suspensão dianteira independente do tipo duplo A com molas helicoidais e barra estabilizadora com 221 mm de curso, e uma traseira com eixo rígido com cinco braços (five link) com molas helicoidais e barra estabilizadora de 235 mm de curso.

Dimensões

Com 4,95 m de comprimento, 1,93 m de altura, 1,97 m de largura e entre-eixos de 2,85 m, o maior da categoria, o H9 oferece amplo espaço interno e conforto real para sete passageiros adultos. O porta-malas, versátil e funcional, acomoda 88 litros (todos os 7 assentos disponíveis), 791 litros (com a terceira fila rebatida) ou 1.580 litros (as duas fileiras rebatidas), além de contar com tomadas 220V (de 400W) e 12V (120 W) para maior praticidade.

Segurança

Construído sobre um chassi tipo escada de aço de alta resistência, o H9 traz seis airbags de série, incluindo cortinas que protegem todas as fileiras. O SUV é equipado com sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS 2+), que incluem controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e monitoramento de tráfego cruzado traseiro.

Outro destaque é o Controle Integrado de Frenagem (IBC), que substitui o sistema hidráulico tradicional, oferecendo respostas mais rápidas e seguras.

Interior

No interior, o H9 alia sofisticação e tecnologia. Os bancos “Business Class” dianteiros oferecem massagem (8 modos com 3 níveis de intensidade), aquecimento, ventilação, ajustes elétricos e memória de posição. O volante também traz o recurso de aquecimento. A segunda fileira dispõe de ventilação e tomadas exclusivas (uma 12V, uma USB Tipo A e uma USB tipo C), enquanto a terceira fileira foi projetada para oferecer conforto real a adultos, com saídas de ar no teto e porta-objetos laterais. O H9 ainda conta com teto solar panorâmico de série com acionamento elétrico.

Para elevar o nível de conforto acústico, o Haval H9 recebeu um tratamento especial. O para-brisa tem dupla camada de vidro acústico de 4,76 mm e as janelas dianteiras têm dupla camada de vidro acústico de 3,96 mm. Além disso, o compartimento do motor possui uma estrutura específica para proporcionar uma vedação acústica completa.

Exterior

O design robusto e elegante é marcado pelos faróis matriciais Full LED com assinatura luminosa exclusiva e comutação automática pela grade frontal tridimensional de barras horizontais e pelas lanternas Full LED 3D. As laterais exibem paralamas tridimensionais, rodas de 19 polegadas, rack de teto com capacidade de até 75 kg e estribo retrátil automático, testado para mais de 150 mil ciclos, reforçando a praticidade. Completa o conjunto a impressionante capacidade de reboque de até 2.500 kg.

O GWM Haval H9 será vendido inicialmente em três cores: Grafite Zenith (fosca), Preto Khalifa e Branco Noronha.

Entretenimento

O painel digital de 10,25” e a central multimídia de 14,6” Full HD garantem alta conectividade, com integração sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de comandos de voz em português desenvolvidos no Brasil. O carregador sem fio de 50W e as múltiplas entradas USB-C e USB-A oferecem praticidade, enquanto o sistema de som premium de 640 RMS com 10 alto-falantes garante uma experiência imersiva para todos os ocupantes.

A garantia mais abrangente do Brasil

O Haval H9 chega ao mercado brasileiro com a robustez e confiabilidade avalizada pela maior garantia do segmento. Ele apresenta uma garantia de fábrica de dez anos, mais abrangente que a oferecida pela Toyota. No caso do GWM Haval H9 e Toyota SW4, ambos oferecem o prazo de 10 anos para motor, transmissão, eixos, freios, caixa de direção e ar-condicionado. Para os demais componentes, o prazo é diferente entre as duas marcas. Na Toyota, itens como suspensão, volante, acabamentos internos, borrachas, cintos de segurança, painel de instrumentos e central multimídia têm garantia de apenas três anos, enquanto no GWM Haval H9 o prazo sobe para cinco anos.

“O Haval H9 é um SUV tão confiável que a GWM oferece a garantia mais abrangente do mercado. Isso representa segurança e tranquilidade para o consumidor brasileiro e comprova a durabilidade e a robustez do nosso veículo”, enfatiza Fernandes.

A fábrica de Iracemápolis

O lançamento do Haval H9 acontece logo após a inauguração da fábrica da GWM em Iracemápolis (SP), a primeira unidade produtiva da marca nas Américas e no Hemisfério Sul, e a terceira fora da China com base completa de produção — as outras estão localizadas na Rússia e na Tailândia.

Com área total de 1,2 milhão de m² e 94 mil m² de área construída, a unidade possui atualmente capacidade para produzir 50 mil veículos por ano, contando com linha de soldagem, pintura robotizada, montagem, sistemas de fornecimento de energia e equipamentos, além de uma cadeia de suprimentos e logística integrada.

Resultado de um investimento de R$ 10 bilhões até 2032, a planta tem capacidade inicial de produção de 100 mil veículos por ano. Atualmente, a unidade de Iracemápolis emprega 600 trabalhadores e deve gerar até o final do ano cerca de 1.000 empregos diretos, alcançando no futuro mais de 2.000 vagas, com o início do processo de exportação de veículos para outros países da América Latina.

