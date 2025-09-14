Hortolândia articula para trazer campus da UFSCar no próximo ano

Anúncio foi feito pelo prefeito Zezé Gomes no Encontro de Negócios, no Ciesp, na quinta-feira (11)

Grandes empresas instaladas em Hortolândia necessitam de mão de obra especializada. Para suprir essa demanda, a Prefeitura articula com o governo federal para trazer um campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no próximo ano. O anúncio foi feito pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes durante o Encontro de Negócios, promovido pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), nesta quinta-feira (11/09). Também estiveram presentes o vice-prefeito e secretário de Governo, Cafu Cesar, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua, o diretor do Ciesp Campinas, José Henrique Toledo Corrêa, e o gerente regional do Sicoob Credinter, Flavio Souza.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, o encontro reuniu mais de 80 empresas de Hortolândia e outras regiões, dentre as quais as 10 empresas líderes:

– Adere

– CAF

– EMS

– Greenbrier Maxion

– Safetline

– Wickbold

– Columbia

– Eternit

– Solven

– Vivace

A proposta do evento foi proporcionar um ambiente para networking e fechamento de negócios entre as empresas. A realização do encontro contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, que fez a interlocução com as empresas para participarem do encontro.

O prefeito Zezé Gomes saudou as empresas. “É um prazer recebê-los em nossa cidade para esse momento importante para se fazer networking, troca de experiências e tratativas de negócios. Este encontro é um convite para que as empresas de fora e de outras regiões se sintam motivadas para virem se instalar aqui. Hortolândia é uma das cidades que mais crescem no país”, destacou o prefeito.

Para demonstrar o crescimento da cidade, Zezé Gomes listou as várias ações e obras de infraestrutura urbana e viária que a Prefeitura tem realizado, e que tornaram Hortolândia uma cidade inteligente e sustentável. O prefeito destacou a implantação de 90 km de fibra ótica; a central de monitoramento; os prêmios ambientais recebidos pelo município; o novo Paço Municipal, como exemplo de sustentabilidade; as 21 usinas fotovoltaicas; saneamento básico, com 99% do esgoto coletado e 100% tratado; e o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município, que foi superior ao do estado.

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

O vice-prefeito e secretário de Governo, Cafu Cesar, salientou que a Prefeitura tem trabalhado para proporcionar condições para que grandes empresas venham se instalar em Hortolândia. Ele citou a visita do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, acompanhado por ele e pelo prefeito Zezé Gomes, à empresa CA, nesta quarta-feira (10/09). A empresa está produzindo trens do tipo VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) que serão implantados em Salvador.

Cafu também destacou a articulação que a Prefeitura faz para trazer o campus da UFSCar à cidade em 2026. “O prefeito Zezé nos cobra, e por isso estamos trabalhando para trazer o campus da UFScar até o meio do ano que vem. Vamos realizar reuniões com as grandes e médias empresas da cidade para saber qual a mão de obra especializada que elas precisam. Não adianta nada colocar cursos que não vão atender a demanda das empresas. A Prefeitura trabalha para dar condições para que as empresas aprimorem sua produção. Estamos em um momento de pleno emprego. E por isso, estamos articulando para trazer o Sine (Sistema Nacional de Emprego) e a Casa do Trabalhador. A Prefeitura atua com um olhar para o cidadão, o trabalhador e as empresas”, destacou o secretário de Governo.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua, destacou que o encontro é uma grande oportunidade de gerar rodadas de negócios que vão beneficiar a cidade e a região. Nesse contexto, ele salientou a importância do papel da Prefeitura.

“O poder público tem que compreender a questão metropolitana. Apesar das dificuldades causadas pelo tarifaço, o Brasil voltou a crescer. Por isso, há três pilares fundamentais que garantem o desenvolvimento: o crescimento econômico, a estabilidade financeira e a democracia”, ressaltou o secretário.

