Sumaré injeta mais de R$ 500 mil na economia local com Banco do Povo

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, divulgou os resultados dos atendimentos realizados entre janeiro e agosto de 2025 pelo Banco do Povo Paulista (BPP), SEBRAE e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

No período, o BPP realizou 1.294 atendimentos em Sumaré, sendo mais de 60% pelos canais digitais. Ao todo, foram concedidos R$ 522,6 mil em empréstimos, distribuídos em 32 operações. Só em julho e agosto, o montante chegou a R$ 312 mil, evidenciando a adesão crescente ao programa.

Os recursos têm impacto direto na economia local, possibilitando que pequenos empreendedores expandam atividades, invistam em seus negócios e gerem empregos em diferentes setores.

O prefeito Henrique do Paraiso ressaltou a importância do programa. “O Banco do Povo Paulista tem se consolidado como um instrumento estratégico para o desenvolvimento de Sumaré. Cada empréstimo é uma nova oportunidade de abrir um negócio, fortalecer uma atividade ou gerar empregos. Esses resultados reafirmam nosso compromisso com o crescimento sustentável da cidade e com a melhoria da qualidade de vida da população.”

O vice-prefeito Andre da Farmácia destacou a integração entre os serviços. “O BPP, aliado ao SEBRAE e ao PAT, forma uma rede completa de apoio. Essa união garante que o desenvolvimento econômico seja acompanhado de inclusão social, nosso maior objetivo”.

Reflexo

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, o reflexo é visível. “Mais de meio milhão de reais injetados na economia em apenas oito meses demonstram a força do pequeno empreendedor. Padarias, salões de beleza, oficinas e comércios encontram no BPP uma oportunidade concreta de crescimento. Vamos continuar ampliando esse acesso, pois sabemos o quanto ele transforma vidas”.

SEBRAE e PAT: apoio complementar

Além do crédito, o SEBRAE registrou 3.690 atendimentos no período, sendo mais da metade voltados a pessoas jurídicas, em especial microempreendedore individuais, micro e pequenas empresas. Consultorias e capacitações ajudam a garantir que os recursos sejam aplicados de forma estratégica.

Já o PAT realizou 8.638 atendimentos, com 2.451 vagas captadas e 493 colocações efetivadas, confirmando sua relevância na conexão entre trabalhadores e empregadores.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sumaré foi responsável por 25,86% do saldo positivo de empregos formais da Região Metropolitana de Campinas entre janeiro e julho de 2025, com 1.803 novas vagas criadas. O resultado é reflexo da combinação entre crédito acessível, capacitação empreendedora e intermediação de mão de obra.

