Santa Bárbara terá tarde carnavalesca com o Bloco do Traquitana neste domingo às 16h
Santa Bárbara d’Oeste voltará a viver o clima do Carnaval neste domingo (14). Pelo projeto Palco Aberto, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Bloco do Traquitana promete animar o público no Parque dos Ipês, a partir das 16 horas. Toda programação é gratuita e aberta a todos os públicos.
O grupo resgata a tradição carnavalesca com antigas marchinhas, músicas de axé e enredos de escolas de samba, em uma celebração alegre e nostálgica que promete contagiar pessoas de todas as idades. As crianças fantasiadas fazem parte da festa, tornando a tarde ainda mais colorida e divertida.
Palco Aberto
O projeto, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, é fruto do edital Palco Aberto que viabilizou a contratação de atrações culturais por meio do Fundo Municipal de Cultura. O documento contemplou uma ampla variedade de expressões artísticas, com apresentações divididas entre as categorias cênicas e musicais.
Confira detalhes das demais apresentações do Palco Aberto:
Setembro
14/09/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Cultura Popular | Bloco do Traquitana
21/09/2025 – 9h | Jacarandás | Dança | Grandplié – Doce Amargo
28/09/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Banda das Bárbaras
Outubro
04/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Narrativa Oral | Thiago Gonçalves – Buuu… Medinho
05/10/2025 – 16h | Jacarandás | Teatro | Trupe Dona Formiga – A Floresta Mágica e o Livro Perdido
11/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?
12/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Dario Welton – Encontro das Princesas
18/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | NAC – Alinhavando
19/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel
26/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | O Bloquinho Animadinho
Novembro
08/11/2025 – 16h | Jacarandás | Narrativa Oral | Poeta Júlia Motta – Cenopoesia: A Palavra em Manifesto
09/11/2025 – 16h | Jacarandás | Hip Hop | Will Masca – Batalha do CEU
15/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Samba do Negro Silva – Samba Raiz
16/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Flavinho no Pagode – Pele Preta
29/11/2025 – 16h | Jacarandás | Música | Projeto Samb’Ajuda – Samba e Raiz
30/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Robson Cruz e Banda
Parques:
Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Parque dos Jacarandás | Rua do Estanho, s/nº, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
