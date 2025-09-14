O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) usou as redes sociais para ‘escalar’ seus seguidores para atacarem o YouTube Felipe Neto.

Nikolas Ferreira pediu para seus seguidores colocarem todos os tuítes do Felipe Neto “atacando” os EUA e para marcarem a embaixada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Felipe Neto postou há 7 dias que estava nos EUA para uma palestra e que a direita, ao descobrir, ia tentar fazer barulho em torno disso para cancelar o visto dele. Mas ele não tem visto. Tem cidadania portuguesa.

Nikolas Ferreira tem que pagar indenização a Felipe

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aumentou de R$ 8 mil para R$ 12 mil o valor da indenização por danos morais Nikolas terá de pagar ao influenciador digital Felipe Neto.

A desembargadora Renata Machado Cotta, da 2ª Câmara de Direito Privado do TJRJ escreveu, em sua decisão, que Nikolas fez uso, sem autorização, do nome, da voz e imagem de Felipe Neto para reprovar os posicionamentos do influenciador, afirmando que ele cancela, dezenas de pessoas e transmite ideias reprováveis a crianças.

A sentença, de primeira instância, que estabeleceu o valor em R$ 8 mil, é de novembro de 2024. No entanto, Felipe Neto recorreu, alegando que sua imagem foi usada de forma negativa, vexatória, com conteúdo veiculado nas redes sociais do réu, com a finalidade de obtenção de lucro.

Leia Mais notícias do Brasil