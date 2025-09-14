Morreu este sábado o músico brasileiro Hermeto Pascoal, aos 89 anos. A notícia foi dada pela sua família, através das redes sociais.

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música”. “No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música”. As causas da morte não foram reveladas.

Vida de Hermeto Pascoal

Nascido em Arapiraca, município situado no nordeste brasileiro, em 1936, Hermeto destacou-se pela sua faceta experimental, compondo música com recurso a objetos não convencionais – bules, brinquedos para crianças, animais, garrafas – o que lhe valeu a alcunha de “bruxo” dos sons.

Uma das suas obras mais conhecidas, “Música da Lagoa”, ele toca flauta estando imerso numa lagoa.

Ao longo da sua carreira, colaborou com nomes como Miles Davis, Chick Corea ou Elis Regina. O seu último álbum de estúdio, “Pra Você, Ilza”, foi lançado em 2024.