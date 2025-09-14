O Corinthians visitou o Fluminense no Maracanã e saiu com a vitória por 1 a 0. Em cobrança de falta na área do lateral Matheuzinho, o zagueiro André Ramalho deu um leve desvio de cabeça e a bola acabou no fundo das redes do time carioca.

O Mirassol seguiu em boa fase na competição e bateu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre. O único tento do jogo foi marcado pelo atacante Alesson. Além disso, a vitória colocou os paulistas momentaneamente no G4 do Brasileirão.

Fechando a abertura da 23ª rodada, o Fortaleza recebeu o Vitória, em confronto de duas equipes que ocupam a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco.

Corinthians sobe na tabela

Com o resultado, o Corinthians subiu na tabela, foi aos 29 pontos e deixou o Tricolor carioca para trás com 28 pontos. O Timão só volta a jogar no próximo final de semana e vê os adversários pelo titulo jogarem no meio de semana pela Libertadores.

