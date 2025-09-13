Professora Juliana pede por mais Direitos Humanos em Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) se reuniu nesta quarta-feira (10) com a diretora da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Bezerra, para tratar da possibilidade da realização da conferência municipal de Direitos Humanos.

Durante a reunião, a vereadora destacou a importância da realização de uma etapa municipal preparatória para a 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que acontece de 10 a 12 de dezembro.

“As conferências são um instrumento genuíno de participação popular. O ideal é realizá-las dentro do prazo, para garantir a eleição de delegados, mas mesmo as Conferências Livres fortalecem a cidadania. O próprio tema é autoexplicativo: assegurar os Direitos Humanos é assegurar as condições básicas de inserção social, desde alimentação, higiene e habitação até a proteção contra violações. Os direitos humanos atravessam toda a atuação da Assistência Social, e por isso é fundamental discutir esse tema com a população. Além disso, vários eixos da Conferência Nacional ainda não foram abordados nas conferências já realizadas em Americana este ano, como a situação da população em situação de rua, os direitos LGBTQIA+ e a própria população imigrante”, afirmou Juliana.

Ainda durante o encontro, a parlamentar pediu informações sobre políticas voltadas à população imigrante e o fluxo de atendimento de mulheres vítimas de violência no município. Segundo a diretora da secretaria, o fluxo está em fase de conclusão. “Já os recursos federais destinados à garantia de direitos da população migrante vêm sendo aplicados na ampliação das vagas de acolhimento nos equipamentos já existentes”, informou Beatriz.

