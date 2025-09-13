O Palmeiras goleou o Inter com Hat trick do atacante Vitor Roque na noite deste sábado no Allianz Park. O jogo terminou 4 a 1 para o Verdão que volta a por pressão no líder Flamengo com 46 pontos, 1 a menos que os cariocas.
Carbonero fez o gol de honra do Colorado.
O técnico Abel Ferreira foi a ausência do jogo. O Palmeiras foi tão forte na primeira parte do jogo que antes dos 30 já abria 3 a 0. A primeira etapa terminou 4 a 0 com a festa do atacante.
Vitor Roque aplaudido
O atacante artilheiro da partida anotou seu primeiro Hat Trick da carreira. Ele saiu aplaudido aos 33 do segundo tempo.
PALMEIRAS AGORA ENCARA RIVER
O Verdão vai a Buenos Aires na próxima quarta-feira encarar o River Plate da Argentina pelas quartas-de-final da Copa Libertadores.
