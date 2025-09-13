Applebee’s leva sabor e identidade à Campinas Restaurant Week

Restaurante apresenta cardápio inspirado na culinária italiana, tema da 22ª edição do festival

Um dos restaurantes mais modernos do Cambuí, o Applebee’s participa da 22ª edição da Campinas Restaurant Week, que acontece de 12 de setembro a 12 de outubro. O festival, que nesta edição traz o tema “Uma Volta pela Itália”, reúne mais de 40 restaurantes da cidade com menus completos a preços fixos, em um convite para explorar tradições e sabores da culinária italiana.

Na categoria Tradicional, disponível apenas no jantar, o Applebee’s oferece um menu completo por R$ 69,90. Entre as entradas, os clientes podem escolher entre a clássica Salada Caeser, a Salada House ou os tradicionais Mozzarela Sticks. Nos pratos principais, as opções são a Three Cheese Pasta, a Chicken Broccoli Fettuccine Alfredo ou a Chicken Bacon Cavatappi, todas acompanhadas por pão de alho. Para fechar a refeição, as sobremesas variam entre Apple Cinnamon Crunch, Banana Cinnamon Crunch e o famoso Chocolate Meltdown.

Segundo o sócio do restaurante, Fred Cruz, o evento é uma oportunidade de reforçar a identidade da marca e dialogar com o tema proposto. “A Restaurant Week é muito relevante para Campinas e estar entre os participantes é sempre motivo de orgulho. Nosso cardápio foi pensado para valorizar a essência do Applebee’s, mas também criar uma conexão com a gastronomia italiana, oferecendo ao público pratos que unem tradição, sabor e a nossa proposta de experiência”, afirma.

Menus especiais

O festival também se destaca por democratizar a boa gastronomia, já que permite ao público acessar menus especiais a valores acessíveis. Essa proposta ajuda a movimentar a economia local, fortalece a cena gastronômica de Campinas e estimula novos consumidores a conhecerem restaurantes que se tornem parte da sua rotina de lazer e convivência.

Mais do que um festival, a Restaurant Week é uma chance de conhecer pratos criativos, revisitar sabores clássicos e fomentar a cena gastronômica de Campinas, que cada vez mais se firma como referência gastronômica no país. Além da unidade do Cambuí, o Applebee’s do Shopping Iguatemi Campinas também participa da edição, ampliando as opções para quem deseja viver essa experiência.