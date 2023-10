O handebol feminino de Americana está na final da Liga

de Handebol do Estado de São Paulo – LHESP. A vaga na decisão foi conquistada neste domingo (29), com a vitória das americanenses sobre as atuais campeãs da categoria, a equipe Handebol Tietê/Biatex, por 19 a 17, em duelo realizado em Itatiba.

“Fizemos um jogo com muita cautela porque sabíamos do potencial das adversárias. Adotamos a estratégia de trabalhar com muita intensidade defensiva e pensar bem o jogo no ataque, para podermos ter uma melhor leitura da defesa adversária e efetuar os ataques precisos nos pontos de desequilíbrio. Conseguimos essa efetividade na maior parte do jogo e, por isso e pela obediência das nossas atletas, trouxemos o resultado positivo”, analisou o treinador Jurandir Batista, o Didi.

Além do resultado positivo, a equipe americanense teve a atleta Maria Carolina Xavier eleita como destaque da partida. A final será realizada no dia 25 de novembro, contra o time de Itatiba.

“Nossas meninas do handebol fizeram um excelente campeonato e alcançaram merecidamente a decisão do torneio. Este resultado é fruto da dedicação de cada uma delas e de toda a comissão técnica. Parabéns à equipe e estaremos na torcida pelo título”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

