LinkedIn lança selo de verificação gratuito no Brasil

O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, anuncia

que está lançando selos de verificação no Brasil, garantindo mais uma camada de segurança para a plataforma.

Com a nova ferramenta, os usuários no Brasil poderão confirmar suas identidades e adicionar gratuitamente um selo de verificação visível aos seus perfis, mostrando que suas contas foram autenticadas. Para isso, os usuários poderão fazer a verificação por meio de seus e-mails corporativos ou com seus passaportes com chip NFC.

Como obter o selo de verificação no seu perfil do LinkedIn

Depois de testar verificações de e-mail de trabalho no ano passado com um pequeno número de pessoas, o LinkedIn agora ampliou a disponibilidade para membros do Brasil, e uma das maneiras de obtê-lo é fornecendo seu e-mail corporativo, associado ao empregador, seguindo o passo a passo com as instruções descritas aqui. Assim que o LinkedIn realizar a análise interna e confirmar a validade, o selo será exibido no perfil do usuário(a), na seção “Sobre este perfil”. Por questões de segurança, os e-mails de trabalho são confirmados pelas empresas e precisam ser verificados novamente a cada 365 dias.

Além do e-mail corporativo, está disponível também a verificação via passaporte, ferramenta criada em parceria com a Persona, plataforma líder em verificação de identidade. Para isso, quando entrarem na página do LinkedIn, via aplicativo ou desktop, os usuários(as) receberão em seus perfis a sugestão de verificar suas identidades. Basta selecionar “Verificar agora” e seguir todas as etapas seguintes descritas aqui.

“Estamos focados em oferecer o que nossos usuários(as) e clientes esperam do LinkedIn: uma plataforma segura onde possam interagir com uma comunidade profissional e confiável para ajudar a construir suas carreiras e/ou expandir seus negócios. Adicionar esse grau adicional de confiança e autenticidade ajuda a garantir que as pessoas e empresas com as quais você interage sejam reais e tenham identidades autênticas.”, afirma Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para América Latina e África.

Outras formas de manter sua conta segura

Existem várias ações adicionais que os membros podem realizar para manter suas contas seguras:

Ative a verificação em duas etapas para adicionar uma camada adicional de segurança à sua conta. Use uma senha forte. Não reutilize senhas em vários sites e escolha senhas longas que não possam ser facilmente adivinhadas. Nunca forneça sua senha a outras pessoas. Em vez disso, considere usar um gerenciador de senhas. Gerencie as informações da sua conta e configurações de privacidade na página Configurações e privacidade. Nunca coloque seu endereço de e-mail, endereço residencial ou número de telefone em seu perfil. Adicione um número de telefone ou endereço de e-mail adicional para ajudar a recuperar sua conta caso você esqueça sua senha.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 953 milhões de usuários, sendo deles 67 milhões de brasileiros. Ajudamos a conectar os profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para todos os membros do mercado de trabalho global.

Sobre a Persona

A Persona oferece uma plataforma de identidade unificada que fornece às empresas os meios necessários para coletar, verificar, gerenciar e tomar decisões com segurança sobre as identidades de indivíduos e empresas, juntamente com ferramentas de automação para agilizar todo o processo de ponta a ponta.