Juninho Dias faz blitz no Hospital Municipal na madrugada

O vereador Juninho Dias visitou, durante a madrugada de hoje (31),

as dependências do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Segundo o próprio parlamentar, a visita busca esclarecer as diversas queixas que o mesmo recebe da população quanto ao serviço prestado.

“Vim de surpresa acompanhar o atendimento do Hospital Municipal durante a madrugada, a fiscalização é essencial para entender de perto as demandas que chegam até mim. O serviço que é prestado aqui é uma das principais reclamações que chegam a mim e ao meu gabinete, por essa razão me comprometo a estar cada vez mais perto do serviço prestado para que possamos alcançar uma saúde pública de qualidade”, disse o vereador.

Em suas redes sociais, Juninho Dias publicou um vídeo com trechos da visita e aproveitou para relatar o que encontrou no local.