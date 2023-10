Finados: Cemitérios de Santa Bárbara devem receber 6 mil visitantes

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, estima cerca de 6 mil visitantes nos dias 1º e 2 de novembro, feriado de Finados, nos Cemitérios Públicos Municipais Campo da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva).

Neste ano, o horário de visitação foi ampliado e será das 7 às 17 horas. Porém, o atendimento na parte administrativa ocorrerá dentro do expediente normal de trabalho das 8 às 17 horas.

A limpeza e reformas de túmulos nos cemitérios devem ser realizadas até esta quarta-feira (1°/11), das 8 às 17 horas. Para isso, a Prefeitura ainda orienta à população a economizar água e evitar materiais e recipientes que acumulam água.

Para a preparação dos cemitérios, equipes da Secretaria de Meio Ambiente realizaram diversas ações de zeladoria na última semana.

Os Cemitérios Municipais possuem aproximadamente 10,9 mil sepulturas, sendo 4,5 mil no Central e 6,4 mil no Cabreúva.

Interdições

No caso do Cemitério Central, haverá interdição parcial de meia faixa da Avenida Pérola Byington. A Avenida da Saudade, do Cabreúva, terá bloqueio total apenas no sentido bairro-Centro. Já no sentido Centro-bairro o trânsito fluirá normalmente. Sendo assim, os moradores do Residencial Furlan e Jardim Batagin podem acessar o Centro via Rua Barão de Mauá.

Boxes

Seguem até esta terça-feira (31) as inscrições para comercialização de produtos em boxes cadastrados pela Prefeitura entre os dias 1º e 2 de novembro nos Cemitérios Municipais Campo da Ressurreição (Central), da Paz (Cabreúva) e Parque dos Lírios.

Os interessados devem comparecer à Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na Rua Graça Martins, 465, no Centro, realizar o cadastro e efetuar o pagamento da taxa. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (19) 3463.7878 ou (19) 3463.7875.