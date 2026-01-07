A contadora Heloísa de Castro foi eleita presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) para a gestão 2026-2027. Ela assume o comando do maior Conselho de Contabilidade do país em um cenário de profundas mudanças no setor, impulsionadas pela Reforma Tributária do consumo e pela ampliação do uso de tecnologias baseadas em automação e Inteligência Artificial.

Em seu discurso de posse, a nova presidente reafirmou o compromisso da nova gestão com a profissão contábil, os profissionais e a sociedade. “É um compromisso que nos levará a realizar muito mais pela profissão”, destacou.

Segundo ela, a Contabilidade brasileira atravessa um momento de reconfiguração, impulsionado pela Reforma Tributária do consumo, que começa a vigorar neste ano, e pela expansão do uso de tecnologias baseadas em automação e Inteligência Artificial.

Nesse contexto, o papel do contador tende a se tornar cada vez mais consultivo e estratégico, com foco em resultados e não apenas em conformidade fiscal.

Ao concluir, afirmou ter plena confiança no trabalho a ser desenvolvido ao longo do mandato. “Tenho a certeza de que, nos próximos dois anos, conduziremos este Conselho com trabalho, resiliência, lealdade, respeito e consideração por todos. Junto com os profissionais, o Conselho será a voz da Contabilidade.”

Além da presidente eleita, também passam a integrar o Conselho Diretor do CRCSP Flávia Augusto, vice-presidente de Gestão e Controladoria; Wander Pinto, vice-presidente de Integridade, Ética e Disciplina; Renato Prone Teixeira da Silva, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Roberson de Medeiros, vice-presidente de Registro.

A eleição ocorreu após a posse de dois terços dos conselheiros efetivos e suplentes que passam a integrar o Plenário do CRCSP, eleitos em 13 de novembro de 2025 para o mandato de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2029. A Chapa Heloísa de Castro, única inscrita no processo eleitoral, foi aprovada com 30 votos favoráveis, dois votos em branco e um voto nulo, oficializando a composição do Conselho Diretor e das Câmaras da entidade para o biênio 2026-2027.

Ao todo, foram empossados 24 conselheiros efetivos para o mandato 2026-2029, além de conselheiros suplentes e suplentes com mandato complementar.

Perfil profissional Heloísa de Castro

A contadora Heloísa de Castro possui trajetória consolidada na área contábil, com forte atuação em gestão, regulação e desenvolvimento institucional. Integra o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo desde 2018 e, no biênio 2024-2025, exerceu a vice-presidência de Administração e Finanças, sendo responsável pela gestão administrativa e financeira da entidade, com orçamento anual superior a R$ 110 milhões.

Também coordenou a Câmara de Registro do CRCSP e é vogal titular da Junta Comercial do Estado de São Paulo, com mandato de 2023 a 2027.

No setor privado, é sócia-diretora dos grupos Plancon Contabilidade e Plangest, com atuação em consultoria, planejamento tributário e gestão financeira. É formada em Ciências Contábeis e Administração de Empresas PUC-SP, com imersão em Empreendedorismo e Inovação na Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque.

