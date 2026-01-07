Nova Odessa recompõe asfalto em trecho da Av. São Gonçalo até Sumaré

Percurso que sai do Jardim Campos Verdes permanece interditado temporariamente, com desvio sinalizado para garantir a fluidez e a segurança do trânsito

A Prefeitura de Nova Odessa iniciou na manhã dessa terça-feira (06/1) a recomposição do asfalto na Avenida São Gonçalo, no trecho que liga o bairro Campos Verdes ao município de Sumaré. O percurso permanecerá interditado durante a execução dos trabalhos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a previsão é que a obra seja concluída na tarde desta quarta-feira (7).

O Setor Municipal de Trânsito orienta: Os motoristas que utilizam a Avenida São Gonçalo como via de deslocamento até Sumaré devem adotar rotas alternativas. O desvio recomendado se inicia na Rua Vanderlei Willis Klava, segue na Rua Fioravante Martins e Avenida Ampélio Gazzetta, ponto de retorno ao trajeto habitual.

