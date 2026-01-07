Fechamento de rua gera queixas em bairro de Nova Odessa

Dispositivo instalado no Campos Verdes joga trânsito para dentro do bairro e moradores reclamam

Leia Mais notícias da cidade e região

O Jardim Campos Verdes é um dos bairros que foram mais bem planejados em Nova Odessa. No entanto, na localidade implantada há aproximadamente 20 anos existe uma questão que tem incomodado vários moradores. Barreiras concretadas no asfalto do trecho mais alto da Rua Eurypedes Valente, próximo da esquina com a Rua Vanderlei Willis Klava, impedem que motoristas sigam adiante e joga o trânsito para as ruas de dentro do bairro.

A reportagem do Novo Momento foi procurada por moradores que se queixam do trânsito adicional gerado e questionam a legalidade do fechamento do trecho da rua. Os motoristas que vêm da Rua Fioravante Martins e sobem pela Rua Eurypedes Valente, ao invés de entrar na Rua Vanderlei Willis Klava para acessar a parte mais alta do Campos Verdes, são obrigados a virar à direita por causa das barreiras.

Trânsito e legalidade

O dispositivo existe há muitos anos. “Os moradores não aguentam mais o trânsito sendo jogado pra dentro do bairro por causa dessa barreira”, apontou um morador, que pediu para não ser identificado. “As ruas são estreitas dentro do bairro, por isso a revolta dos moradores”, acrescentou. “Além de ser proibido esse tipo de material fechando a rua”, acrescenta o cidadão.

O NM ouviu apurou que o fechamento de ruas sempre deve ter autorização da prefeitura, estudo técnico e seguir regras como a exigência de adesão dos moradores e a garantia de livre acesso de pedestres e serviços de emergência, sendo proibido o bloqueio arbitrário.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, através da Diretoria de Comunicação, para saber se existe autorização e legalidade no fechamento do trecho da Rua Eurypedes Valente. Até o momento do fechamento da matéria não houve retorno, mas é disponibilizado espaço caso a Administração Municipal queira se manifestar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP