A administração do HM (Hospital Municipal) de Americana Dr Waldemar Tebaldi teria deixado funcionários sem acesso a café este domingo. A informação é que a empresa que administra o local não teria funcionários para atender os profissionais de saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os servidores foram informados que não haveria café durante o dia porque faltava gente para fazer a bebida. Os denunciantes têm receio de expor publicamente as reclamações com medo de retaliação e demissão.

Além do café, janta precária no HM

A informação é que, por falta de funcionários, não teve café da tarde. No jantar, foram apensar marmitas pras pessoas internadas- sem água, suco e sem a gelatina.

A reclamação é que, como não tem funcionário para atender, acabam arrumando um outra pra ir lá porque para manter o básico. “Senão ficam sem café da tarde e sem janta aí fica difícil. Muito triste tudo isso”, é o comentário inclusive entre usuários.

A prefeitura foi questionada sobre o papel da empresa Chavantes na denúncia e o NM aguarda o posicionamento.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento