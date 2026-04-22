Hoje tem 2ª edição da Feira de Mulheres Empreendedoras em Nova Odessa

Evento hoje gratuito acontece no estacionamento da Rodoviária depois do sucesso da estreia, que reuniu mais de 500 pessoas; para nova edição, 60 expositoras já estão confirmadas

Após o sucesso da primeira edição, que superou as expectativas de público e vendas, a Prefeitura de Nova Odessa realiza, na próxima quarta-feira, dia 22, a 2ª Feira Noturna de Mulheres Empreendedoras. O evento acontecerá das 18h às 22h, no estacionamento da Rodoviária (Rua Rio Branco, nº 699, Centro), com o cantor Manoelito animando a noite. A entrada é gratuita.

A iniciativa, que está sendo organizada pelo Departamento de Cultura e Turismo, tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, valorizar o talento das mulheres da cidade e movimentar a economia criativa local em um horário alternativo e acessível à população.

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Na primeira edição, realizada em março, mais de 500 pessoas prestigiaram as 56 expositoras que apresentaram produtos nos segmentos de artesanato, gastronomia, moda, beleza, plantas e decoração. Para a segunda edição, 60 expositoras já estão confirmadas e um número ainda maior de visitantes está sendo esperado.

Agentes de trânsito e a Guarda Civil Municipal estarão no local para orientar a circulação de veículos e garantir a segurança de todos.

“A primeira feira nos mostrou o quanto é importante criar espaços que valorizem a mulher e incentivem o comércio local. Ficamos muito felizes com a adesão e o retorno positivo. Agora, na segunda edição, queremos repetir e ampliar esse sucesso, reunindo ainda mais a comunidade em torno da força empreendedora das mulheres de Nova Odessa”, destacou Fernanda Martinhão, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo.

As expositoras interessadas em participar da terceira edição devem ficar atentas às próximas divulgações sobre inscrições, que serão abertas em breve nos canais oficiais da Prefeitura e do Departamento de Cultura e Turismo.

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