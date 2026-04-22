Hortolândia: R$ 4 milhões para a Saúde e possível primeira UBS Animal

Emenda parlamentar anunciada pelo deputado federal Delegado Bruno Lima viabilizará implantação de unidade voltada ao cuidado e bem-estar dos animais no município

O prefeito Zezé Gomes recebeu, na sexta-feira (17), no gabinete do Palácio dos Migrantes, o deputado federal Delegado Bruno Lima (PP/SP), que anunciou a destinação de uma emenda parlamentar impositiva individual no valor de R$ 4 milhões para a área da Saúde de Hortolândia. O recurso, previsto na Lei Orçamentária Anual de 2026 (LOA 2026) da União e viabilizado junto ao Ministério da Saúde, será utilizado para a implantação de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) Animal no município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A conquista do recurso contou com a intermediação do guarda municipal Bruno Custódio, que articulou junto ao parlamentar o apoio à iniciativa. A proposta da UBS Animal integra o plano de governo do prefeito Zezé Gomes e representa mais um avanço nas políticas públicas voltadas à causa animal em Hortolândia.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância do investimento e reforçou o compromisso da administração municipal com o cuidado e a proteção dos animais. “A causa animal integra nosso plano de governo e vamos entregar esse espaço para que possamos cuidar dos nossos pets. Estamos trabalhando, com o apoio do deputado federal Delegado Bruno Lima, a implantação de uma UBS Animal em Hortolândia”, afirmou Zezé Gomes.

O município já conta com uma unidade de atendimento, proteção e guarda de animais, localizada na sede do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), no bairro Chácaras 2.000. No entanto, a criação de uma UBS Animal representa um salto na estrutura de atendimento, ampliando os serviços oferecidos à população e garantindo mais qualidade no cuidado com os animais.

Recursos

Segundo o prefeito, os recursos da emenda parlamentar deverão ser utilizados tanto para a implantação quanto para o funcionamento da unidade, uma vez que o município já dispõe de equipamentos necessários. Detalhes como localização e formato de atendimento da UBS Animal ainda serão definidos.

O deputado Delegado Bruno Lima, reconhecido nacionalmente por sua atuação em defesa dos direitos dos animais, ressaltou a relevância da iniciativa e o compromisso com políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. “Nosso mandato tem como prioridade a proteção animal. A implantação de UBSs e hospitais veterinários públicos é fundamental para garantir acesso a cuidados básicos, principalmente para famílias que não têm condições de arcar com serviços particulares. Hortolândia pode contar com nosso apoio nessa missão”, declarou.

Responsável por intermediar o recurso, o guarda municipal Bruno Custódio também destacou a importância da conquista para o município. “Essa é uma vitória para toda a cidade. Sabemos da demanda existente e da importância de oferecer um atendimento digno aos animais. Agradeço ao deputado Bruno Lima pela sensibilidade com a causa e ao prefeito Zezé por abraçar esse projeto”, afirmou Custódio.

“A implantação da UBS Animal reforça o compromisso de Hortolândia com políticas públicas inovadoras e inclusivas, ampliando o olhar da nossa gestão municipal para além da saúde humana, contemplando também o bem-estar animal como parte essencial da qualidade de vida da população”, finalizou o prefeito Zezé.

Leia + sobre política regional