Holanda e Japão golearam suas partidas neste sábado pela Copa do Mundo. Uma delas deve ser a adversária do Brasil na próxima fase do torneio.
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Holanda favorita
A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 no sábado, 20 de junho de 2026, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. O confronto, disputado no NRG Stadium em Houston (EUA), garantiu a primeira vitória da seleção holandesa no torneio e a levou à liderança provisória da chave com 4 pontos.
O Japão goleou a Tunísia por 4 a 0 na madrugada deste domingo, 21 de junho de 2026, em Monterrey, no México. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026 e entrou para a história como o jogo de número 1.000 da história das Copas.
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